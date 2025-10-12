Trend Galeri Trend Magazin Barış Baktaş baba oldu! İşte minik bebeğiyle ilk paylaşımı!

Ünü oyuncu Barış Baktaş, baba oldu! Ünlü oyuncu minik bebeğiyle ilk paylaşımı yaparak hayranlarına müjdeyi verdi. Bakın Barış Baktaş, oğluna ne isim verdi? İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 12.10.2025 18:34
Ünlü oyuncu Barış Baktaş, 2021 yılında Gülüm Baktaş ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftten bugün müjdeli haber geldi.

Ünlü oyuncu bugün yaptığı paylaşımla baba olduğunu duyurdu.

Ünü oyuncu, minik bebeğiyle ilk paylaşımını yaparak bebeğinin ismini de açıkladı.

Barış Baktaş, minik bebeğiyle yaptığı paylaşım beğeni topladı. Bebeğin adı ise, 'Adar Doruk' oldu.

İşte o paylaşımlar!

