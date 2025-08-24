Trend Galeri Trend Magazin 'Başak Komiser' olarak hafızalara kazınmıştı! 'Yılan Hikayesi'nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

'Başak Komiser' olarak hafızalara kazınmıştı! 'Yılan Hikayesi'nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Başak' komiser rolüyle dikkat çeken ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Betül Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı. 50 yaşında gözlerden uzak bir yaşam süren Şahin, son haliyle parmak ısırttı...

Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 09:36
’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizi listeleri arasında yer alan 'Yılan Hikayesi', 7 Ekim 1999 tarihinde ekranlarında izleyiciyle buluştu. Polisiye ve dram türlerini başarıyla harmanlayan dizi, yayınlandığı dönemde büyük bir izleyici kitlesine ulaşarak herkesi ekran başına kitledi.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Meltem Cumbul'un 'Zeyno' karakteriyle, Mehmet Ali Alabora'nın ise 'Komiser Memoli' rolüyle hafızalara kazındığı dizi güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici senaryosu kısa sürede dikkat çekti.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Üç sezon boyunca devam eden dizi, 23 Mayıs 2002 yılında 90. bölümüyle izleyicisine veda etti.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Karakteriyle zaman zaman gündeme gelen dizi de bu sefer 'Başak komiser' rolünü canlandıran Betül Şahin merak konusu oldu.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Oyunculuk performansıyla ve güzelliğiyle dizinin öne çıkan karakterlerinden biri olan Şahin, o dönem büyük ses getirmişti.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

'Yılan Hikayesi'nden sonra da birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu, başarısıyla dikkat çekmişti.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Artık 50 yaşında olan Betül Şahin, şimdilerde sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

86 bin takipçili Instagram hesabından sık sık fotoğraf paylaşan Şahin, güzelliğiyle herkesi mest ediyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Yıllara meydan okuyan duru güzelliği ve zarif tarzıyla adeta yıllara rest çeken oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Bazı kullanıcılar oyuncunun estetik müdahalelerden faydalandığını öne sürse de, bazı takipçileri Betül Şahin'in yaşına rağmen formunu koruduğunu ve doğal güzelliğiyle göz kamaştırdığını belirtiyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Betül Şahin'le aynı dizide rol alan Tunca Aydoğan'ın son hali de oldukça merak ediliyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Son haliyle gündeme gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı Kürşat karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Dizinin kötü karakterini canlandıran Tunca Aydoğan'ın yıllar içerisindeki değişimi görenleri şaşırttı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Ünlü oyuncunun son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

İşte Tunca Aydoğan'ın son hali..

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

10 Haziran 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi dizisinde gösterdiği performans ile hafızalara kazındı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Oyunculuğa olan ilgisinden dolayı Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek Tiyatro Bölümü'nde Müşfik Kenter, Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Cihan Ünal gibi isimlerden eğitim alan Tunca Aydoğan 1990 yılında mezun olmuştur.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Tunca Aydoğan, Yılan Hikayesi, Aşk Yeniden, İffet, Her Halimle Sev Beni, Kara İnci, Tutkunum Sana, ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almıştır.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

'Perihan Abla' dizisinde 'Şakir', 'Süper Baba'da 'Fiko' karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Şevket Altuğ, son olarak 2002 yılında 'Unutma Beni' adlı dizide ekranlarda boy göstermişti. 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasının unutulmaz yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdıran Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Ailesiyle birlikte Datça'da yaşayan Altuğ, bir berberde görüntülendi. Altuğ'un fotoğrafları ise sosyal medyada paylaşılmıştı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

İŞTE ŞEVKET ALTUĞ'UN SON HALİ...

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Bugün 80 yaşına giren Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ doğum gününü bu paylaşımla kutladı.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

Altuğ, paylaşımına, "80'i de devirdik. Daha güzel günler göreceğiz" notunu düştü.

’Başak Komiser’ olarak hafızalara kazınmıştı! ’Yılan Hikayesi’nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...

80 yaşındaki Şevket Altuğ'un eşi de çok ünlü...