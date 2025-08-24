Trend
Galeri
Trend Magazin
'Başak Komiser' olarak hafızalara kazınmıştı! 'Yılan Hikayesi'nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...
'Başak Komiser' olarak hafızalara kazınmıştı! 'Yılan Hikayesi'nin yıldızı Betül Şahin yıllar sonra ortaya çıktı: 50 yaşında parmak ısırttı...
'Yılan Hikayesi'nde canlandırdığı 'Başak' komiser rolüyle dikkat çeken ve güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakan Betül Şahin, yıllar sonra ortaya çıktı. 50 yaşında gözlerden uzak bir yaşam süren Şahin, son haliyle parmak ısırttı...
Giriş Tarihi: 24.08.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 09:36