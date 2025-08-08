"Başörtülü kadın hakim, savcı, avukat olamaz" Neredesiniz kadın haklarını savunanlar?

Bunun yapıldığı yerin İstanbul Barosu'na bağlı bir grupta olması ise çok daha vahim bir tablo. Başörtülü kadınlara çalışma hayatında yer almasını 'hak' görmeyen bir zihniyet, nasıl kadınların haklarını savunacak? Böyle bir rezillik yaşanmasına rağmen KADEM dışındaki kadın derneklerinin tepki göstermemesi ise çok daha vahim bir durum. Başörtülü kadınları alenen aşağılayan, ayrımcılık yapan bu zihniyeti kınamayan kadın dernekleri de bana göre kamuoyu önünde inandırıcılığını ve güvenirliğini kaybetmeye mahkumdur.