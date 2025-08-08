"Başörtülü kadın hakim, savcı, avukat olamaz" Neredesiniz kadın haklarını savunanlar?
Türkiye'de bazı zihniyetler hiç değişmiyor ne yazık ki. Dünya değişiyor, dönüşüyor ama bir kesim var ki ülkemizde onlar katı ideolojik duruşlarını aynen devam ettiriyor. Son örneğini İstanbul Barosu'nun 'Kadın Hakları Merkezi' Whatsup grubunda yer alan mesajda gördük. İsminin 'Kadın Hakları Merkezi' olduğuna kanmayın sakın. Grupta kadın haklarını ayaklar altına alan ifadeler yer alıyor.
Giriş Tarihi: 08.08.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 07:03