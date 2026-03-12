Trend Galeri Trend Magazin 'Battal Gazi'yle hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın 'Zıpzıp'ı Necdet Kökeş hakkındaki gerçek: Oyuncu olmadan önce bakın ne yapmış...

Yeşilçam'ın ZıpZıp'ı olarak hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz aylarda 82 yaşında hayatını kaybederek, sinema dünyasını yasa boğmuştu. Ancak usta oyuncunun vefatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkardı! Meğer aksiyon filmlerinin aranan yüzü gençlik yıllarda bambaşka bir iş yapmış!

Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:01 Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 16:10
Yeşilçam sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Necdet Kökeş, Battal Gazi serisinde hayat verdiği "Zıpzıp" karakteriyle milyonların gönlünde özel bir yer edindi.

1970'li yıllarda aksiyon ve macera filmlerinin aranılan oyuncularından biri haline gelen Kökeş, "Battal Gazi'nin Oğlu", "Şaban Askerde", "Atla Gel Şaban", "Üç Kağıtçı" ve "Leblebi Tozu" gibi yapımlarda rol alarak sinemaseverlerin hafızasına kazındı.

KEMAL SUNAL VE CÜNEYT ARKIN'LA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ...

Kariyeri boyunca yaklaşık 100'ün üzerinde filmde yer alan usta oyuncu, Yeşilçam'ın altın çağında Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın gibi dönemin en ünlü isimleriyle aynı projelerde kamera karşısına geçti.

82 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ...

Ancak usta Yeşilçam oyuncusu kalp krizi ve beyin pıhtısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede ne yazık ki 82 yaşında hayatını kaybetti.

Kökeş'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm Yeşilçam dünyasını ve sinemaseverleri yasa boğdu.

HAKKINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Necati Kökeş'in ölümü, hakkında bilinmeyen bir gerçeği de çok geçmeden gün yüzüne çıkardı. Bu da usta oyuncunun sinemaya adım atmadan önce aslında profesyonel olarak farklı bir iş sektöründe çalışmış olmasıydı.

OYUNCU OLMADAN ÖNCE...

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Necati Kökeş, gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol ve güreşle uğraşmış, 1962 yılında başladığı sinema serüveniyle de bu kariyerini noktalamıştı.

Usta oyuncunun hakkında ortaya çıkan bu bilgi herkesi oldukça şaşırttı.

PEKİ KEMAL SUNAL'IN ROL ARKADAŞI, HABABAM SINIFI'NIN 'HAYTA İSMAİL'İ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

27 Kasım 1955'de İstanbul'da dünyaya gelen Arıman, oyunculuk hayatına 1975 yılında yayınlanan Hababam Sınıfı filmi ile başladı.

2017 yılında kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaymak ile evlenen Arıman, Hababam Sınıfı'nın yanı sıra 'Neşeli Günler', 'Gülen Gözler', 'Bizim Aile' ve 'Sultan' gibi Yeşilçam'ın efsane filmlerinde rol aldı.

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan usta oyuncu, zaman zaman televizyon ekranlarında boy gösterse de son yıllarda söylenenlere göre oyunculuğunun yanı sıra düğünlerde org çalıp şarkılar söylüyor.

MÜZİĞE İLGİSİ ORTAOKUL YILLARINDAN GELİYOR

Ortaokul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitimler alan Arıman, 1972 yılında orkestra hayatına adım attı. Çıktığı bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı, turne sonunda ünlü yönetmenin onu karaktere uygun görmesiyle Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i oldu.

Onu oyunculuk kapısını açtıran müzisyenliği, oyunculuk yapmadığı dönemde onun geçim kaynağı oldu.

"BENİM BİR İŞİM DE MÜZİSYENLİK"

Son dönemde televizyon ekranlarına birbirinden farklı karakterle çıksa da Ahmet Arıman, zaman zaman düğünlerde org çalarak şarkılar söylediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben piyasa müzisyeniyim. Org çalıp şarkı söylüyorum. Bir gün otelde program yapıyorum başka gün bir düğünde ve bir barda. Yerine göre. Nerede iş varsa oraya giderim. Evimi geçindiriyorum. Aslında emekli oldum ama bu saatten sonra köşemize çekilip evde çiçek sulayacak halim yok."

YEŞİLÇAM'IN AÇIKLAMALARIYLA ŞAŞIRTAN BİR DİĞER İSMİ: 'ALTIN ÇOCUK' GÖKSEL ARSOY, BELGİN DORUK'LA İLGİLİ GERÇEKLERİ BAKIN NASIL ANLATTI!

15 Mart 1936'da Kayseri'de dünyaya gelen Göksel Arsoy, birçok başarılı projede yer alarak Türk televizyonlarına adını altın harflerle kazıyan oyuncular arasında yer aldı.

Yapımcı Fuat Rutkay'ın yönlendirmesiyle 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği "Kara Günlerim" adlı ilk filmi ile sinemaya adım attı ve bunu takiben 1958'de "Kelepçe" ve 1959'da "Samanyolu" gibi filmlerde rol aldı.

"Samanyolu" filmiyle büyük bir ün yakalayan Arsoy, bu filmde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti.

Yer aldığı filmlerin çoğunda aktris Belgin Doruk ile oynayan ve Yeşilçam'da "Altın Çocuk" takma adıyla tanınan Göksel Arsoy, son olarak biricik rol arkadaşı Belgin Doruk ve birlikte rol aldıkları filmdeki başarısı hakkında konuştu.

Sosyal medyada viral olan video ile yeniden gündeme gelen Yeşilçam'ın 'Altın Çocuğu' Göksel Arsoy, onu Türk televizyonlarında önemli konuma getiren 'Samanyolu' filmi ve rol arkadaşı Belgin Doruk ile ilgili şu sözleri söyledi:

"BENDEN ÖNCE STAR YOKTU"

"15 bölüm yaptık beraber. Beni meşhur eden, yıldız yapan "Samanyolu" filminde benim karşımda Belgin Doruk oynuyordu. Öyle bir tuttu ki, öyle bir yıktı geçti ki... Beni yıldız yaptı. Star yaptı. Senaryoya ihtiyaç yok. Ben Belgin'in elini tutayım ormanda yürüyeyim, sandalda kürek çekerken ona şiir söyleyeyim, evde mum ışığında dans edeyim, mum ışığında bir yemek yiyeyim... Halk bitiyordu. Star sistemini ben yarattım. Benden önce star yoktu"

Yeşilçam'ın yakışıklılığıyla mest eden ve yer aldığı projelerle adından söz ettiren usta isminin son hali ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yayınlanan videoya hayranlarından iyi dilek mesajları gecikmedi.

SALAKO'NUN EMİNE'SİNE BİR DE ŞİMDİ BAKIN! GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEYEN MERAL ZEREN DE SON HALİYLE ŞOKE EDEN BİR DİĞER İSİM!

6 Haziran 1956'da İstanbul'da Diyarbakırlı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Zeren, çocuk yaşta başladığı sahne hayatıyla hem sinemaya hem müziğe adını altın harflerle yazdırdı. Zorluklar içinde geçen çocukluk yıllarına rağmen ilkokulu İstanbul'da tamamladı.

Ortaokulu yarıda bırakarak henüz 13 yaşındayken sahnelere çıkıp şarkıcılığa başladı. Dönemin ünlü yönetmenleri Atıf Yılmaz ve Memduh Ün tarafından keşfedilmesiyle sinema macerası başladı.

1971 yılında, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Yılmaz Köksal'ın başrolünde yer aldığı Önce Sev Sonra Vur filmiyle oyunculuğa adım atan Meral Zeren, rol alabilmek için yaşını dört yıl büyütmek zorunda kaldı. Kıvrak zekâsı, etkileyici güzelliği ve doğal yeteneğiyle kısa sürede Yeşilçam'ın aranan isimlerinden biri oldu.