Trend
Galeri
Trend Magazin
'Battal Gazi'yle hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın 'Zıpzıp'ı Necdet Kökeş hakkındaki gerçek: Oyuncu olmadan önce bakın ne yapmış...
'Battal Gazi'yle hafızalara kazınmıştı! Yeşilçam'ın 'Zıpzıp'ı Necdet Kökeş hakkındaki gerçek: Oyuncu olmadan önce bakın ne yapmış...
Yeşilçam'ın ZıpZıp'ı olarak hafızalara kazınan Necdet Kökeş, geçtiğimiz aylarda 82 yaşında hayatını kaybederek, sinema dünyasını yasa boğmuştu. Ancak usta oyuncunun vefatı hakkında bilinmeyen bir gerçeği de ortaya çıkardı! Meğer aksiyon filmlerinin aranan yüzü gençlik yıllarda bambaşka bir iş yapmış!
Giriş Tarihi: 12.03.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 12.03.2026 16:10