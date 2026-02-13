Trend Galeri Trend Magazin Batu Son ile yeni aşka yelken açmıştı...Fatih Terim'in kızı Buse Terim'den romantik Sevgililer Günü planı

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırdıktan sonra Batu Son ile yeni bir ilişkiye başlayan Terim Sevgililer Günü planını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.02.2026 08:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2026 08:51
Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile görkemli bir düğünle evlenmişti.

Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016'da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı. İkili, 10 yıllık evliliklerini noktalama kararı almıştı. İlişkilerindeki krizi aşamayan çift 10 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti.

Buse Terim, boşanmanın ardından; ''Çok önemli değil nedeni, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için.'' demişti.

35 yaşındaki Buse Terim, boşandıktan sonra ilk kez sürpriz bir paylaşımla aşkını ilan etmişti.

Son olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Terim, "Her şey çok güzel ilerliyor, keyfimiz yerinde. Hayatımda güzel bir dönemden geçiyorum" ifadelerini kullandı.

"ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ PLANLIYORUZ"

Sevgililer Günü planlarının sorulması üzerine ise, "Abartılı bir program yapmadık. Sakin ve romantik bir akşam yemeği planlıyoruz" diyerek gülümsedi.

Öte yandan geçen günlerde Buse Terim, ilişkisi hakkında şöyle konuşmuştu:

"Özelin özel kalmasını tercih ediyorum. Bu yüzden her anı paylaşmayı sevmiyorum. Hayat devam etmez diye düşünüyorsanız, ediyor. Hem de çok güzel devam ediyor. Karşıma onun gibi eşi benzeri olmayan, kalbi çok güzel biri çıktığı için çok mutluyum."