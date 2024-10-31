'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer'den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...
1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhret basamaklarını sesi ve oyunculuğu ile tırmanan Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle de biliniyor. Türk sinemasının 'Bayan bacak' lakaplı güzeli Serpil Örümcer şimdilerde ise geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor. Son olarak eski dostu Harika Avcı'nın cenazesinde görüntülenen Serpil Örümcer'den kötü haber geldi. 71 yaşındaki Serpil Örümcer sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Serpil Örümcer "Ayağımın kesilme ihtimali varmış..." dedi. İşte Serpil Örümcer'in sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:19