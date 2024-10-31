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'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer'den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhret basamaklarını sesi ve oyunculuğu ile tırmanan Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle de biliniyor. Türk sinemasının 'Bayan bacak' lakaplı güzeli Serpil Örümcer şimdilerde ise geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor. Son olarak eski dostu Harika Avcı'nın cenazesinde görüntülenen Serpil Örümcer'den kötü haber geldi. 71 yaşındaki Serpil Örümcer sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Serpil Örümcer "Ayağımın kesilme ihtimali varmış..." dedi. İşte Serpil Örümcer'in sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 31.10.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:19
’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer’den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

'Samanyolu' şarkısıyla hafızalara kazınan merhum sanatçı Berkant'ın büyük aşkı, Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer'den kötü haber geldi.

’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer’den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

Bir zamanlar Yeşilçam'ın ve sahnelerin aranan isimlerinden olan Serpil Örümcer, uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.

’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer’den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci olduktan sonra şöhret basamaklarını sesi ve oyunculuğu ile tırmanan Serpil Örümcer, "Samanyolu" şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle de biliniyor.

’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer’den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

Türk sinemasının 'Bayan bacak' lakaplı güzeli Serpil Örümcer şimdilerde ise geçimini pazarcılık yaparak sağlıyor.

’Bayan Bacak’ lakaplı Serpil Örümcer’den kötü haber! Yardım istedi: Ayağımın kesilme ihtimali varmış...

Serpil Örümcer geçen aylarda sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, elektrik ve su faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurmuştu.

Sanatçı, yaşadığı zorlukları şöyle anlatmıştı:

"Mücadeleye devam ediyorum. Haftada bir kez pazara çıkıyorum. 2. el kıyafetler satıyorum. İşler kötü, sermayem de yok. O yüzden imzalı fotoğraf satmayı denedim. Şükrediyorum ki hâlâ sevenim varmış. Nostalji seven birkaç kişi satın aldı. Sektörde bir sürü olay başıma geldi. En büyük hatayı 2'nci evliliğimde yaptım. Eşim beni, Marmaris'e götürdü. Orada işler battı. En sonunda sokakta kaldım."

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