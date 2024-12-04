Trend Galeri Trend Magazin BBG Melih 22 yılda öyle bir değişti ki... Saçlarına aklar düşen BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

BBG Melih 22 yılda öyle bir değişti ki... Saçlarına aklar düşen BBG Melih Değirmenci bakın şimdi ne iş yapıyor!

BBG Melih Değirmenci'nin son hali "Yok artık" dedirtti. Biri Bizi Gözetliyor yani BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. 2001 yılında yayınlanmaya başlayan, yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı. BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...