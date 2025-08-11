Trend Galeri Trend Magazin Bebek müjdesi bekleniyordu... Berdan Mardini ve genç eşi Dilara Talay boşanıyor: Ne soyadı kaldı ne de fotoğraflar!

Bebek müjdesi bekleniyordu... Berdan Mardini ve genç eşi Dilara Talay boşanıyor: Ne soyadı kaldı ne de fotoğraflar!

15 yaş küçük genç sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü türkücü Berdan Mardini, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bebek müjdesi beklenen çiçeği burnunda çiftten kötü haber geldi...

Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:57 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:59
Fatoş Yelliler'den 2021 yılında ihanet yüzünden olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

46 yaşındaki şarkıcı, 2 senedir birlikte olduğu Dilara Talay ile mutluluğa sessiz sedasız 'evet' demişti.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Sessiz sedasız kıyılan nikahın ardından Dilara Talay, sosyal medya hesabındaki soyadını "Mardini" olarak değiştirmişti.

BEBEK MÜJDESİ BEKELNİYORDU...

Kısa bir süre önce dünyaevine giren Berdan Mardini ve Dilara Talay çiftinden bebek haberi bekleniyordu. Ancak magazin gündemine beklenmedik bir gelişme damga vurdu.

Genç eş Dilara Talay'ın Instagram hesabından Mardini soyadını kaldırması, kafaları karıştırdı.

Bu hamrenin hemen ardından ünlü türkücünün kişisel hesabından da eşiyle olan tüm fotoğrafların silinmesi, "Boşanma mı geliyor?" sorularını gündeme getirdi.

Uzun süredir mutlu birliktelik görüntüsü çizen çiftin yaşadığı bu ani değişim, sevenlerini ve takipçilerini şaşırttı.

Çiçeği burnunda çiftten henüz hiçbir açıklama gelmedi.

Öte yandan Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu.

Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...

İŞTE BERDAN MARDİNİ ÇOCUKLARI MİRAN VE EZMİRA'NIN SON HALİ...

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü türkücüler ve çocukları...

SONGÜL KARLI

SONGÜL KARLI- OĞLU EFE FURKAN GÜMÜŞ

MAHMUT TUNCER

MAHMUT TUNCER- KIZI GİZEM TUNCER

İBRAHİM ERKAL

İBRAHİM ERKAL- KIZI ELİF SU ERKAL

CENGİZ KURTOĞLU

CENGİZ KURTOĞLU- OĞLU AYDIN KURTOĞLU

YILDIZ TİLBE

YILDIZ TİLBE- KIZI SEZEN BURÇİN

İZZET ALTUNMEŞE

İZZET ALTUNMEŞE- OĞLU FIRAT ALTUNMEŞE

ELİF KARLI

ELİF KARLI- KIZI ECEN NAZ