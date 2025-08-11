Trend
Bebek müjdesi bekleniyordu... Berdan Mardini ve genç eşi Dilara Talay boşanıyor: Ne soyadı kaldı ne de fotoğraflar!
15 yaş küçük genç sevgilisi Dilara Talay ile sessiz sedasız nikah masasına oturan ünlü türkücü Berdan Mardini, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bebek müjdesi beklenen çiçeği burnunda çiftten kötü haber geldi...
Giriş Tarihi: 11.08.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 09:59