Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

'The Girl on the Train', 'Our Children' ve 'Rosetta' gibi filmlerde başarılı performans sergileyen Émilie Dequenne'den acı haber geldi. Nadir bir kanser hastalığı olarak bilinen adrenokortikal karsinom (böbreküstü bezi kanseri) teşhisi konan oyuncu, kansere yenik düştü. 43 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, sevenlerini yasa boğdu. Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne'nin ölüm haberini ailesi ve menajeri duyurdu. Émilie Dequenne'nin oyunculuk kariyeri Rosetta filmiyle başladı. Oyuncu bu filmle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Bu ödülü 17 yaşında kazandı. Daha çok Fransızca filmlerde rol alan oyuncu, 2009 yapımı 'The Girl on the Train' ve 2012 yapımı 'Our Children' gibi yapımlardaki performanslarıyla da birçok ödül kazandı.