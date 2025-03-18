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Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

"Rosetta" filmindeki çıkış rolüyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Émilie Dequenne'den acı haber geldi. Nadir görülen bir kansere yakalanan oyuncu 43 yaşında yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 18.03.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:22
Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

'The Girl on the Train', 'Our Children' ve 'Rosetta' gibi filmlerde başarılı performans sergileyen Émilie Dequenne'den acı haber geldi.

Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

Nadir bir kanser hastalığı olarak bilinen adrenokortikal karsinom (böbreküstü bezi kanseri) teşhisi konan oyuncu, kansere yenik düştü.

Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

43 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, sevenlerini yasa boğdu.

Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne'nin ölüm haberini ailesi ve menajeri duyurdu.

Belçikalı oyuncu Emilie Dequenne’den acı haber! Kansere yenik düştü!

Émilie Dequenne'nin oyunculuk kariyeri Rosetta filmiyle başladı. Oyuncu bu filmle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.