Ben bu Haluk Levent’i anlamadım! Robin Hood maskesinin arkasındaki gerçekler

Bu kabarık suç listesine rağmen Haluk Levent, AHBAP derneğini kurdu.

Zenginlerden aldığı paraları yardıma muhtaç insanlara direkt ulaştırarak halkın sevgisini kazandı.

Özellikle sosyal medyadaki yardım çağrılarına anında yetişerek, zenginlerle fakirler arasında bir köprü kurarak toplumda Robin Hood etkisi yarattı!

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği, Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'den çadır satın aldığının doğrulanması dernek için dönüm noktası oldu!

Bu olayda Levent'in zekâsına da şapka çıkarmak lazım.

Parayla çadır satılması halkın Kızılay'a olan güvenini sarstı ve yardımlar AHBAP'a aktı!

6 Şubat'tan sonra AHBAP'ta toplanan bağış miktarının 2 milyar TL civarında olduğu Levent tarafından ifade edilmişti.

Ben o dönem karşılıksız çekten hapis yatmış, adı dolandırıcılık davalarına karışmış birine 2 milyar TL teslim edilir mi diye bir yazı yazmıştım!

Kimsenin günahını almak istemem.

AHBAP'ın adı yolsuzluk olaylarına karışmadı.

Levent ne kadar bağış toplayıp nerelere harcandığını sürekli açıkladı.

Lakin yine bu 2 milyar TL'nin günlük faizi ne kadardır, denetim yapılıyor mu vs. diye kafamda soru işaretleri hep oldu!

Diğer yandan da kendi kendime "Hapis yatmış bir adam bir daha bu işlere bulaşmaz" diyordum.

Ne yazık ki, Levent kendisine şüpheyle yaklaşanları yine haklı çıkardı!