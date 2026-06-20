Ben bu Haluk Levent’i anlamadım! Robin Hood maskesinin arkasındaki gerçekler
Geçmişindeki kabarık suç dosyası ve hapis yattığı günlere rağmen Ahbap derneği ile Türkiye'nin "en güvenilir" ismi haline gelen Haluk Levent, herkesi şoke eden bir skandalla geri döndü! Tam 25 yıl sonra patlak veren 70 milyon liralık karşılıksız çek vakası, akıllara "Milyarları teslim ettiğimiz bu adamın asıl niyeti ne?" sorusunu getirdi. Yoksa tırnaklarıyla inşa ettiği bu devasa güven kalesinin arkasında, hepimizin gözden kaçırdığı çok daha karanlık sırlar mı yatıyor?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 06:07
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 06:08