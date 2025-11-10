“Ben çorap kadınıyım” demişti… Seda Sayan’dan ev hanımlarına tavsiye: “Kocalarınızın eskilerini atmayın!” 

"KOCALARINIZIN ESKİLERİNİ ATMAYIN!"

Ünlü sanatçı önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Sayan, bir ara kadınlara tavsiyede bulundu: "Aman kocalarınızın eski atletlerini atmayın. Onlarla çok güzel cam siliniyor. Hatta silince camda iz de bırakmıyor."

Sayan, yaptığı öneriyle dinleyicileri kahkahaya boğdu. Daha önce "Ben çorap kadınıyım" sözleriyle gündem olan ünlü sanatçı, bu kez de ev tüyosuyla geceye damgasını vurdu.