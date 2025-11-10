Trend Galeri Trend Magazin “Ben çorap kadınıyım” demişti… Seda Sayan’dan ev hanımlarına tavsiye: “Kocalarınızın eskilerini atmayın!” 

2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü sanatçı Seda Sayan, "Ben çorap kadınıyım" açıklamasıyla bir döneme damga vurmuştu. Enerjisiyle her daim adından söz ettiren Sayan, bu kez sahne arası yaptığı samimi tavsiye ile gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 10.11.2025 06:09
Hem projeleriyle, hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer alan 62 yaşındaki Seda Sayan, 7. evliliğini 2022 yılında 37 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten'la yapmıştı.

Evliliklerini dolu dizgin yaşayan çift, zaman zaman aralarındaki yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geliyor.

Ancak ikili gelen yorumlara kulaklarını tıkayarak mutluluklarını gözler önüne sermeye devam ediyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan çiftten Seda Sayan son olarak yaptığı açıklama ile gündeme geldi.

"KOCALARINIZIN ESKİLERİNİ ATMAYIN!"

Ünlü sanatçı önceki akşam bir mekanda sahneye çıktı. Şarkılarıyla misafirlerini eğlendiren Sayan, bir ara kadınlara tavsiyede bulundu: "Aman kocalarınızın eski atletlerini atmayın. Onlarla çok güzel cam siliniyor. Hatta silince camda iz de bırakmıyor."

Sayan, yaptığı öneriyle dinleyicileri kahkahaya boğdu. Daha önce "Ben çorap kadınıyım" sözleriyle gündem olan ünlü sanatçı, bu kez de ev tüyosuyla geceye damgasını vurdu.

Öte yandan eşine olan aşkını her fırsatta adeta haykıran Sayan, Instagram hesabında romantik bir paylaşım yapmıştı.

Seda Sayan Instagram hesabından eşiyle fotoğraf yayınlayıp, 'Sevgilim' notunu düştü.

