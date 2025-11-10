Trend
“Ben çorap kadınıyım” demişti… Seda Sayan’dan ev hanımlarına tavsiye: “Kocalarınızın eskilerini atmayın!”
2022 yılında meslektaşı Çağlar Ökten ile evlenen ünlü sanatçı Seda Sayan, "Ben çorap kadınıyım" açıklamasıyla bir döneme damga vurmuştu. Enerjisiyle her daim adından söz ettiren Sayan, bu kez sahne arası yaptığı samimi tavsiye ile gündeme geldi.
