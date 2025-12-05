Bengü ve Selim Selimoğlu barıştı mı? Heyecanlandıran kalpli paylaşım

2018 yılında, görkemli bir düğünle dünya evine giren Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Zeynep ve Selim adında 2 çocuğu dünyaya gelmişti. Ünlü şarkıcı Bengü 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu'ndan boşandıktan sonra verdiği konserde ağlaması sosyal medyada gündem olmuştu. AYRILIK ACISINDAN KİLO VERDİĞİ SANILDI Bengü'nün sosyal medyada yaptığı paylaşımda çok zayıfladığı görülmüş ve takipçileri sanatçıya yorumlarda bulunmuştu. Sanatçı bu iddialara cevap vererek, 'Arkadaşlar 'resimlerle çok oynamışsın' yazmışsınız. Oynamıyoruz çünkü ben 7 kilo verdim. Teşekkürler öptüm bye' ifadelerini kullanmıştı. Bengü, izlediği dizide 'eşini yakın arkadaşıyla aldatan karakter' hakkında bir yorum yapmıştı. 'SAMAN ALTINDAN YÜRÜTEN ÇOK VAR' Bengü sosyal medya paylaşımında, 'Böyle yıllık yıllık kanka, dost gibi takılıp saman altından yürüten çok var gerçek hayatta da! Büyük gıcığım şu kıza dayanamadım valla' ifadelerini kullandı. AYRILIK NEDENİ İHANET Mİ? Ünlü şarkıcının izlediği dizi sonrası yaptığı yorum akıllara ihanet iddialarını da beraberinde getirmişti. 'ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK' Ünlü şarkıcı geçen aylarda 'Çok severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Ayrılık karşılıklı alınmış bir karar. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil' 'AHTAPOT HANIMLARI YANIMDA TUTMUŞ OLABİLİRİM' Daha önce 'ahtapot hanımlar' tabirinde arkadaşı olup olmadığı sorulan şarkıcı, 'Ama zamanında belki tam anlayamadığım ahtapot hanımları yanımda tutmuş olabilirim' dedi. 'EŞİMLE NASIL KANKA OLABİLİYORSUN?' Bu tarz 'ahtapot arkadaşlardan' kurtulduğunu anlatan şarkıcı, 'Kadınlar beni anlayacaktır, bunlar gerçekten var. Sen benim eşimle nasıl kanka olabiliyorsun?' ifadelerini kullandı. 'EVLİ BİR ADAMIN KANKASI OLAMAZ' Şarkıcı, evli bir erkekle bir kadının arkadaş olamayacağını savunarak, 'Benim kocamla hiç kimse kanka olamaz. Eski eşimin de kankası yoktu. Evli adamın kankası olamaz' demişti. Son olarak Bengü ve Selim Selimoğlu çocuklarının okulunda gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. Bengü, buluşmayı sosyal medya hesabından kalpli emojisiyle duyurunca sosyal medyayı çalkaladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Barışıyorlar mı?' sorusunu gündeme getirirken bazıları ise 'Sadece çocuklar içindir' yorumunu yaptı. İkiliden konuyla ilgili henüz net bir açıklama gelmedi.