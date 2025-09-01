Trend Galeri Trend Magazin 'Beni Affet' dizisinde tanışıp aşık olmuşlardı! Oyuncu Gaye Turgut Evin'den 13 yıllık eşine duygusal doğum günü kutlaması: "Varlığın bize sihir gibi"

'Beni Affet' dizi setinde tanışıp sevgili olan ve 2013 yılında mutluluğa 'evet' diyen Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin, aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor. Güzel oyuncu bu kez de eşi Deniz Evin'in doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 01.09.2025 12:35
Bir döneme damga vuran 'Beni Affet' dizi setinde tanışıp arkadaşlarınla aşka dönüştüren Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin, 2013 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çiftin 2021 yılında ise 'Eftelya' adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak, ilk kez anne-baba olmuştu.

Özel hayatlarını magazin dünyasından uzak tutan çift, sosyal medya hesaplarında ise aşklarını gözler önüne seriyor.

Gaye Turgut Evin son olarak eşinin doğum gününü duygusal ve bir o kadar da romantik paylaşımla kutladı.

Peş peşe fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu paylaşımlarına şu notu düştü: "Sen sevgili... Sana ne yazsam kelimelerim eksik kalır.Sen hayatıma girdiğin andan bu yana her şeyinle her anımızla en büyük "iyi ki"msin benim. İyi ki doğdun iyi ki birbirimizi bulduk.Şükrümde sen duamda sen sevgilim.Sen adam gibi adam,iyi bir eş,oyun arkadaşım ve dünyanın en iyi babasısın. Sen benim diğer yarım,eksik parçam,en güzel yanımsın.

Seni çok seviyorum,sen varsan gerisi ayrıntı varlığın bize sihir gibi.Nice yaşlara kıymetlim.Allah başımızdan eksik etmesin.Bu yaş o yaş olsun ve o güzel kalbinde ne varsa Rabbim sana nasip etsin.Çok seviyorum çok süper kahramanımız.Beraber büyüyeceğimiz ama hep çocuk kalacağımız güzel günlere. @denizevin_ diye yazılır adamın dibi kalbim diye (cadı duymasın) okunur.

"Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan
Benimle meydan oku her çaresizliğe
Benimle uyu, benimle uyan
Birlikte varalım onüçüncü aylara
Ben bir eylül, sen haziran."

