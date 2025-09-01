'Beni Affet' dizisinde tanışıp aşık olmuşlardı! Oyuncu Gaye Turgut Evin'den 13 yıllık eşine duygusal doğum günü kutlaması: "Varlığın bize sihir gibi"

Seni çok seviyorum,sen varsan gerisi ayrıntı varlığın bize sihir gibi.Nice yaşlara kıymetlim.Allah başımızdan eksik etmesin.Bu yaş o yaş olsun ve o güzel kalbinde ne varsa Rabbim sana nasip etsin.Çok seviyorum çok süper kahramanımız.Beraber büyüyeceğimiz ama hep çocuk kalacağımız güzel günlere. @denizevin_ diye yazılır adamın dibi kalbim diye (cadı duymasın) okunur.

"Hadi gel, tut ellerimi, benimle yan

Benimle meydan oku her çaresizliğe

Benimle uyu, benimle uyan

Birlikte varalım onüçüncü aylara

Ben bir eylül, sen haziran."