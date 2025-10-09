Trend Galeri Trend Magazin Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a romantik kutlama! “Mutlu yıllar sevgilim”

Ünlü oyuncu Bensu Soral 2018 yılında evlendiği iş insanı eşi Hakan Baş'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Giriş Tarihi: 09.10.2025 16:14
2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

"ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK"

Hakan Baş, sözlerine; "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" diye devam etmişti.

Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, şimdilerde mutlu mesut bir evlilik sürdürüyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Bensu Soral, son olarak eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı.

Bu kareyi paylaşan Soral altına "Mutlu yıllar sevgilim" notunu düştü.

ROMANTİK KUTLAMA

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı.

4 YILI GERİDE BIRAKTILAR!

Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı.

Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. İşte Yasemin Şefkatli'den kıskandıran evlilik yıl dönümü paylaşımı...

"BİR SEVGİYİ ANLAMAK..."

Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına "Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın." notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

