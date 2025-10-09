Bensu Soral'dan eşi Hakan Baş'a romantik kutlama! “Mutlu yıllar sevgilim”

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, 'Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var' demişti. 'ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK' Hakan Baş, sözlerine; 'Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz' diye devam etmişti. Zorlu sürecin ardından aralarındaki buzları eriten Bensu Soral-Hakan Baş çifti, şimdilerde mutlu mesut bir evlilik sürdürüyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Bensu Soral, son olarak eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Bu kareyi paylaşan Soral altına 'Mutlu yıllar sevgilim' notunu düştü. ROMANTİK KUTLAMA Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile bir ömür mutluluğa 'evet' demişti. Görkemli bir törenle dünyaevine giren ünlü çift, 22 Ocak 2024'te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucağına almıştı. 4 YILI GERİDE BIRAKTILAR! Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan ünlü çiftten Yasemin Şefkatli, son olarak biricik eşi İdo Tatlıses ile evliliklerinin 4. yılını kutladı. Tatlıses'e aşk dolu bir paylaşım yaparak evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şefkatli, adeta aşka geldi! Bu hallerini gören takipçileri bir ömür mutluluk dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. İşte Yasemin Şefkatli'den kıskandıran evlilik yıl dönümü paylaşımı... 'BİR SEVGİYİ ANLAMAK...' Eşi İdo Tatlıses ile birlikte çektirdikleri kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şefkatli, paylaşımına 'Bir sevgiyi anlamak, bir yaşam harcamaktır; harcayacaksın.' notunu düştü. Çift, takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İŞTE SİZLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ ÜNLÜ İSİMLERİN EŞLERİ.. KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER SİNEM KOBAL- KENAN İMİRZALIOĞLU BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN BEREN SAAT- KENAN DOĞULU HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR - KAAN DEMİRAĞ FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ