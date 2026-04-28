Berdan Mardini varını yoğunu yeni işine yatırdı: 78 haneli köye 10 milyon dolarlık yatırım yaptı!

Sanatçı Berdan Mardini, müzik çalışmalarının ötesine geçerek memleketi Mardin'e kazandırdığı 10 milyon dolarlık dev sanayi hamlesiyle magazin gündeminde yer aldı. Tüm şahsi birikimini seferber eden ünlü isim, bakın neler neler üretecek!

Giriş Tarihi: 28.04.2026 14:44 Güncelleme Tarihi: 28.04.2026 14:49
Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Berdan Mardini, doğup büyüdüğü topraklara olan vefasını 10 milyon dolarlık dev bir yatırımla taçlandırdı.

VARINI YOĞUNU BU İŞE YATIRDI

Köyüne kurduğu modern tesiste gül yağı, güllü parfüm, makaron ve güllü limonata gibi geniş bir yelpazede üretim gerçekleştirdiklerini belirten sanatçı, bu noktanın bir günde inşa edilmediğini vurguladı. Uzun yıllardır bu hayal için ter döktüğünü ifade eden Mardini, fedakarlığının boyutunu şu sözlerle özetledi: "Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim."

'SEN DELİ MİSİN?'

Yaklaşık 78 haneli bir köye 10 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldığında çevresinden çokça eleştiri ve şaşkınlık dolu tepkiler aldığını dile getiren ünlü isim, kendisine yöneltilen "Sen deli misin?" sorularına aldırmadan üretim sevdasından vazgeçmedi. 2017'den beri her engeli aşarak tesisi hayata geçirmeyi başardı.

KÖYDEN KENTE GÖÇÜ AZALTACAK

Yatırımın temel amacının köyden kente göçü dizginlemek olduğunu belirten sanatçı, özellikle kadınların iş hayatına katılımına büyük önem veriyor. Mardini, hedeflerini bizzat şu cümlelerle aktardı: ''Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını arttırmaktı.''

450 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLACAK

Gülden ürettiği makaronların tadımını yapan ve bizzat toprakla iç içe gül dikimi gerçekleştiren Berdan Mardini, bölgedeki istihdam kapasitesine dair heyecan verici rakamlar paylaştı. Mezopotamya topraklarının tarihsel mirasına da değinen ünlü sanatçı, sözlerini şöyle noktaladı: ''5000 yıl sonra Mezopotamya bölgesinde ve ülkemizin Mardin'ine geri gelen, ana vatanına geri getirdiğimiz Rosa Damascena bu güzel gülleri, bu gül yüzlü kadınlar toplayacak. 450-500 kişi çalışacak. Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım.''

İLK MAĞZASINI DA AÇMIŞTI!

7 yıl önce temelini attığı kozmetik işini sonunda hayata geçiren başarılı sanatçı Berdan Mardini, ilk mağazasını açmıştı.

KOZMETİK SEKTÖRÜNE GİRİŞ

Yakışıklı sanatçıyı, ortaklarıyla birlikte açtığı ilk mağazasında basın mensupları yalnız bırakmamıştı.

"AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM"

Açılıştan sonra muhabirlerle sohbet eden Mardini yeni işi için açıklamalarda bulundu. Şarkıcı, "Yıllardır gerçek bir emek veriyorum.

Yalan dolan işlerden dolayı kozmetik sektörüne iki yıldır darbeler vuruldu. Bugün, mutlu ve gururluyum. Hayal ettiğim her şeyi adım adım gerçekleştiriyorum.

Önümüze engeller de çıktı, destekler de oldu. Bu proje 2017'de başladığında kendi ekmeğini kazanabilen kadınlar ve istihdam için başladı.

400 kişi çalışıyor tarlada ve fabrikada, yüzde 80'i kadın. Diğer şube için çalışmalarımız var. Türkiye'de üç, yurt dışında dört lokasyon hazırlanıyor. Nisan ayına kadar hepsi tamamlanacak.

Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Her sanatçının ve iş insanının, küçük köylere entegre tesislere kurarak, tersine göçü sağlayarak ülkemizdeki huzuru tamamlayabiliriz.

Ürün çeşitlerinden bahseden şarkıcı, "110 ürün var. Buradan alınan her ürün Mardin'deki kadınlara geri dönüş olacak" diye konuşmuştu.

"KISKANILDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Gazetecilerin Mardini'ye sorduğu "Kıskanıldığınızı düşünüyor musunuz" sorusuna dobra bir cevap vermişti.

Berdan Mardini sorulan soruya, ""Çok düşünüyorum. Biliyorum ama artık kendi yoluma bakıyorum" yanıtını verdi.

"BENİM İÇİN MÜZİK HİÇ BİTMEYECEK"

Kendisini şarkıcı olarak tandığımız Berdan Mardini, sevenlerinin asıl merak ettiği soruyu cevapladı.

Müzik sektörüne devam edip etmeyeceği merak edilen şarkıcı, "Müzik en önemli noktam. Benim için müzik bitmeyecek.

Buradaki parfümlerin hepsine müzik ve Mezopotamya isimlerini verdim." cevabıyla merakları giderdi.

Öte yandan Berdan Mardini gibi birçok sanatçı ve oyuncu da farklı sektörlerde olamya devam ediyor.

YILDIRIM GÜCÜK

Ünlü oyuncu Yıldırım Gücük, 23 yıldır yaşamının büyük bölümünü Çeşme'de geçiriyor.

KAFE VE RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ

Oyuncu 12 senedir de turistik ilçede kafe restoran işletmeciliği yapıyor.

Çeşme Çarşısı'nın girişinde yer alan Kumrucu Çınar'ı, kardeşi Yıldıray Gücük ve yengesiyle birlikte çalıştıran oyuncu, kimi zaman müşterilerle ilgileniyor, kimi zaman döner tezgahına geçerek ustalara yardım ediyor.

SABRİ SARIOĞLU'NUN EŞİ YAĞMUR SARIOĞLU PİLOT OLDU

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Türk eski millî futbolcu Sabri Sarıoğlu, pilot Yağmur Sarıoğlu ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Sabri Sarıoğlu ile evliliğinden 3 çocuğu olan Yağmur Sarıoğlu; adrenalin tutkusuyla tanınıyor, yaptığı çılgınlıklarla sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor.

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, unvanlarına bir yenisini daha ekledi. Üç çocuk annesi Sarıoğlu sorumlu kaptan pilot oldu.

4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, 3 aylık kaptanlık eğitimi ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.