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Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Ünlü türkücü Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile zorlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Fatoşi Yelliler ile biten evliliği sonrası Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...

Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:15
Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Fatoş Yelliler'den 2021 yılında olaylı şekilde boşanan şarkıcı, geçtiğimiz aylarda Dilara Talay ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Fatoş Yelliler ile yaptığı evlilik eşinin ihaneti yüzünden biten şarkıcı, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna geçtiğimiz aylarda şu yanıtı vermişti:

Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum. Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir.

Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile boşandıktan sonra sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı.

Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu.

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