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Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...
Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...
Ünlü türkücü Berdan Mardini, Fatoş Yelliler ile zorlu bir boşanma süreci yaşamıştı. Fatoşi Yelliler ile biten evliliği sonrası Mardini, sıkıntılı günlerini 2 evladı sayesinde atlatmıştı. Berdan Mardini'nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu. Evlatları adeta babalarının boyuna yetişti...
Giriş Tarihi: 26.12.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 13:15