Zor günleri 2 evladı sayesinde atlatmıştı... Berdan Mardini’nin çocukları Miran ve Ezmira kocaman oldu! Babalarının boyuna yetiştiler...

Hiç olmayacak dediğimiz şeyleri yapabilirsiniz. 'Asla evlenemeyeceğim' demiyorum. Vicdansız ve merhametsiz bir insanla imza atacağına, önemli olan vicdanlı ve merhametli biriyle birlikte olmak. Bir kağıt parçasının bir önemi yok. Evliliğe karşı değilim. İki insanın birini sevmesi zaten evliliktir.