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Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol'un doğum gününü böyle kutladı! "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte"
Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol'un doğum gününü böyle kutladı! "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte"
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile sevilen sunucu Esra Erol, dostlukları ile düşman çatlatıyor. Son olarak Bergüzar Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:25