Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol'un doğum gününü böyle kutladı! "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte"

"SEN BENİM İÇİN TAM BU FOTOĞRAFSIN İŞTE"

Esra Erol'a sarıldığı kareyi bu samimi kareyi paylaşan Bergüzar Korel, "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte. Omzunda huzur ve güven duyduğum, hayatın bana en güzel sürprizlerinden. İyi ki doğmuşsun" notunu düştü.