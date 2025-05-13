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Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol'un doğum gününü böyle kutladı! "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile sevilen sunucu Esra Erol, dostlukları ile düşman çatlatıyor. Son olarak Bergüzar Korel, yakın arkadaşı Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Giriş Tarihi: 13.05.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 11:25
Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol’un doğum gününü böyle kutladı! Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, 43 yaşına basan yakın dostu Esra Erol'un doğum gününü sosyal medya hesabı Instagram'dan kutladı.

Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol’un doğum gününü böyle kutladı! Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte

"SEN BENİM İÇİN TAM BU FOTOĞRAFSIN İŞTE"

Esra Erol'a sarıldığı kareyi bu samimi kareyi paylaşan Bergüzar Korel, "Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte. Omzunda huzur ve güven duyduğum, hayatın bana en güzel sürprizlerinden. İyi ki doğmuşsun" notunu düştü.

Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol’un doğum gününü böyle kutladı! Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte

"HEP HUZUR VEREN KARDEŞİM"

Ardından bir fotoğraf daha yayınlayan Korel, "Vefakar, hakkaniyetli, yüksüz, hep huzur veren kardeşim. Çok seviyorum seni. Nice mutlu, sağlıklı doğum günlerimizi kutlayalım evlatlarımızla. Hep birlikte inşallah" sözlerini kullandı.

Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol’un doğum gününü böyle kutladı! Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte

'Binbir Gece' dizisinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. Çiftin bu mutlu evliliklerinden 3 çocuğu dünyaya geldi.

Bergüzar Korel yakın dostu Esra Erol’un doğum gününü böyle kutladı! Sen benim için tam bu fotoğrafsın işte

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise geçen yıl Kasım ayında kucağına aldı.