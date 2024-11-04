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Bergüzar Korel'den 3 yaşına basan minik kızı Leyla'ya duygu yüklü sözler! "Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya"

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'dan gülümseten bir paylaşım gelmişti. Oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de övgüleri toplayan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yüzlerini göstermemeye özen gösterse de Ali, Han ve Leyla ile günlük hayatlarından kesitleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Bergüzar Korel son olarak minik kızı Leyla'nın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. "Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım" diyen Bergüzar Korel'in 3 yaşına basan kızı Leyla'ya "Maşallah" yorumları yağdı...

Giriş Tarihi: 04.11.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 10:41
Bergüzar Korel’den 3 yaşına basan minik kızı Leyla’ya duygu yüklü sözler! Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in mutlu evliliğinin meyveleri Ali, Han ve Leyla sosyal medyada en az anne-babaları kadar ilgi odağı oluyor.

Bergüzar Korel’den 3 yaşına basan minik kızı Leyla’ya duygu yüklü sözler! Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında ve kızları Leyla'yı ise 2021'in kasım ayında kucağına aldı.

Bergüzar Korel’den 3 yaşına basan minik kızı Leyla’ya duygu yüklü sözler! Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya

Oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de övgüleri toplayan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yüzlerini göstermemeye özen gösterse de Ali, Han ve Leyla ile günlük hayatlarından kesitleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor.

Bergüzar Korel’den 3 yaşına basan minik kızı Leyla’ya duygu yüklü sözler! Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya

Bergüzar Korel son olarak minik kızı Leyla'nın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı.

Bergüzar Korel’den 3 yaşına basan minik kızı Leyla’ya duygu yüklü sözler! Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya

"Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım. Sen bu dünyada bana, mucizelerin gerçekleşebileceğini gösterdin. Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya. İyi ki doğdun." diyen Bergüzar Korel'in 3 yaşına basan kızı Leyla'ya "Maşallah" yorumları yağdı...

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