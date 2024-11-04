Bergüzar Korel'den 3 yaşına basan minik kızı Leyla'ya duygu yüklü sözler! "Kelimeler hep eksik sana olan sevgimi anlatmaya"

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel ile minik kızı Leyla'dan gülümseten bir paylaşım gelmişti. Oyunculuğunun yanı sıra aile hayatı ile de övgüleri toplayan 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, yüzlerini göstermemeye özen gösterse de Ali, Han ve Leyla ile günlük hayatlarından kesitleri takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmiyor. Bergüzar Korel son olarak minik kızı Leyla'nın yeni yaşını duygusal sözlerle kutladı. "Dünyalar güzelim, en büyük hayalim kızım" diyen Bergüzar Korel'in 3 yaşına basan kızı Leyla'ya "Maşallah" yorumları yağdı...