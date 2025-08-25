Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.