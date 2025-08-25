Trend Galeri Trend Magazin Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Son dönemde hakkındaki iddialarla gündeme gelen Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında boşanma söylentileri de ortaya atılmıştı. Çift, bu konuda sessizliğini korurken, Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:29
Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Ünlü çift mutluluklarını 21 Mayıs'ta kucaklarına aldıkları bebekleri Mira Milena ile taçlandırdı.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Anne ve baba olmanın tatlı telaşını yaşayan ünlü çiftin evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları iddia edilmişti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Bunun sebebi Berk Oktay'ın meslektaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddia edilmesiydi.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Yıldız Çağrı Atiksoy bu söylentilerin ardından 3 yıllık eşi Berk Oktay'ı takipten çıkmıştı. Ancakçok geçmeden ünlü çiftten 'mutlu aile pozu' gelerek söylentileri yalanlamışlardı.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

TACİZ İDDİASI GELMİŞTİ!

Hemen ardından ise manken Tuğçe Aral'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti evli bir oyuncudan tacize uğradığını belirterek, söz konusu kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etmişti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Berk Oktay ise hakkında çıkan haberler sonrasında hukuki bir süreç başlattığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ!
Son olarak ünlü oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, Bodrum'un gözde tatil beldesi Ortakent'te objektiflere yansıdı.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan haberlere adeta yanıt niteliğinde bir görüntü veren çift, denizin ve güneşin tadını çıkarırken neşeli halleriyle dikkat çekmişti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY'DAN YENİ PAYLAŞIM GELDİ

Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım akıllarda soru işareti bıraktı. Gönderiyi paylaştıktan kısa bir süre sonra silmesi tartışmaları alevlendirdi.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

İŞTE O PAYLAŞIM!

Ünlü oyuncunun suyun içinde yalnız bir şekilde paylaştığı fotoğrafı, takipçileri arasında farklı yorumlara yol açtı. Bazı kullanıcılar paylaşımın yalnızlık vurgusu yaptığı iddiasında bulundu.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

NE OLMUŞTU?

Geçtiğmiz günlerde programında evli bir oyuncunun tacizine uğradığını açıklayan manken ve sunucu Tuğçe Aral, o kişinin Berk Oktay olduğunu iddia etti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

"FANTEZİLERİNİ YAZIYORDU"

Tuğçe Aral şu ifadelere yere verdi:
"Spor salonunda tanıştık. Sonra Instagram'dan ekleyip mesaj atmaya başladı. 1 ay boyunca yazdı. Fantezilerini yazıyordu.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Eşi hamile olduğu için açıklamadım. Çocuğa zarar gelsin istemedim. Çocuk doğunca da birkaç kere yazdı. 2 ay önce kendisini engelledim."

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Bu suçlamaların ardından Berk Oktay, avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Oktay açıklamada, hakkındaki asılsız suçlamalar ve sistematik karalama kampanyasına karşı hukuki sürecin başlatıldığını belirtti.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Müvekkilimiz Berk Oktay hakkında bugün sistematik bir şekilde yürütülen karalama kampanyası, asılsız ithamlar ve kişilik haklarına yönelik ağır saldırılar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak ortaya atılan bu iddia ve paylaşımların hiçbir somut temele dayanmadığını ve gerçeği yansıtmadığını önemle belirtmek isteriz.

Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı

Müvekkilimizin kişilik haklarını ve itibarını zedeleme amacı taşıyan bu nitelikteki iddialara karşı, müvekkilimizin haklarını korumaya yönelik gerekli hukuki hazırlıkların yapıldığı hususunu saygıyla kamuoyuna duyururuz."