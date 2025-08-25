Trend
Berk Oktay ile boşanma iddiaları gündeme gelmişti! Yıldız Çağrı Atiksoy sessizliğini bozdu! Sosyal medyada imalı paylaşımı
Son dönemde hakkındaki iddialarla gündeme gelen Berk Oktay'ın eşi Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında boşanma söylentileri de ortaya atılmıştı. Çift, bu konuda sessizliğini korurken, Yıldız Çağrı Atiksoy'un sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ise akıllarda soru işaretleri oluşturdu.
Giriş Tarihi: 25.08.2025 11:29