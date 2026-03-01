Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"

Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum" dedi.