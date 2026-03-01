Trend Galeri Trend Magazin Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Beşiktaş'ın yıldız futbolcularından Hyeon-gyu Oh, bugün yaptığı paylaşımla ilgi çekti. Hyeon-gyu Oh, İstanbul turu yaparken Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 01.03.2026 21:42
Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Ünlü futbolcu Hyeon-gyu Oh, devre arası Belçika'nın Genk takımından Beşiktaş'a trasfer olarak adından söz ettirmişti.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ünlü futbolcu, kısa süre içinde performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'de çıktığı 4 maçta 3 gol ve 1 asist yaptı

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

SULTANAHMET CAMİİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ünlü futbolcu, bugün kişisel hesabından bir paylaşımda bulundu. İstanbul'da tarihi yerleri gezen ünlü futbolcu, Sultanahmet Camii'yi de ziyaret etti.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

İşte ünlü futbolcunun o paylaşımı!

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Dünyaca ünlü içerik üreticisi Marvin Achi, farklı kültürleri ve farklı kültürdeki insanları tanımak için Dünya turuna çıktı. Dünya turu kapsamında İstanbul'u ziyaret eden Achi, Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Ekibi ile birlikte Taksim'den yürüyerek Kapalı Çarşı'ya gelen Achi, İstanbul'un tarihi ve kültürel güzelliklerini anlık olarak sosyal medya hesabı üzerinden canlı bir şekilde takipçileriyle paylaştı.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Binlerce kişinin izlediği yayının sahibi Achi, en çok da Türkiye'nin insanlarını sevdiğini dile getirdi. Türkiye'de tura devam edeceğini söyleyen Achi, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kapadokya gibi yerleri de ziyaret edeceğini belirtti.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

'TÜRKİYE'YE MUTLAKA GELMELİSİNİZ'

İçerik Üreticisi Marvin Achi, "Türkiye'yi çok seviyorum, buraya gelmek için uzun zamandan beri bekliyordum. Bunu çok uzun zamandan beri planladım. Kültürler hakkında bilgi sahibi olmak için Dünya turundayım. En çok ziyaret etmek istediğim ülkelerden bir tanesi Türkiye'ydi ve şu an buradayım.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

"TÜRKİYE HER ŞEYE SAHİP"

Beklentim aslında bu kadar değildi, ama geldikten sonra yemekler gördüm sevgi ve karşılaştığım olaylar beni aşırı mutlu etti. Takipçilerim beni uzun zamandan beri Türkiye'ye davet ediyorlardı. İlk defa geldim ve çok mutluyum. Beni en çok mutlu eden şey Türkiye'deki insanların hoşgörüsü ve sevgisiydi. Türkiye'ye mutlaka gelmelisiniz. Türkiye'nin çok farklı bölümleri var. Sahiller, şehirler, dükkanlar, hastaneler... Türkiye her şeye sahip. Türkiye'nin farklı illerini ziyaret etmeyi düşünüyorum. Şu anda İstanbul'dayım. Konya'ya, Kapadokya'ya, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a ve ismini hatırlayamadığım birçok yere seyahat etmeyi planlıyorum" dedi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

'KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BİZE EŞLİK ETTİ'

Marvin Achi'nin arkadaşı Türk İçerik Üreticisi Ediz Özcan, "Marvin ile bir ay öncesinde kontağa geçtik. Kendisi Türkiye'ye gelmek istediğini söyledi. Biz de elimizden geldiği kadarıyla kendisine yardımcı olmaya çalıştık. Sağ olsunlar hem kendi arkadaşları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı, bize eşlik ettiler rehber sağladılar ve koruma sağladılar. Şu an Türkiye'nin güzel ve kültürel yanlarını göstermek istiyoruz.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Bundan bir öncesinde Speed adlı içerik üreticisi gelmişti. Orada yurt dışına karşı güzel bir izlenim verememiştik. Vermemiz gerekiyordu. Herkesten bunun için özür diliyoruz. Bunun içinde elimizden geldiği kadarıyla en iyisi olmasını istedik. Dolayısıyla rehber eşliğinde güzel Türkiye'mizin tanıtımını turistlere karşı yapmak için güzel bir şekilde ağırladık. Türkiye'nin belli noktalarını gezmeye de devam edecek" diye konuştu.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

YABANCI İSİMLERİNDE UĞRAK DURAKLARINDAN BİRİ DE: KARS!

Yabancı turistlerin yeni gözdesi Kars! Geçen hafta ülkemizi ziyaret eden dünyaca ünlü konuklar, donan Çıldır Gölü üzerinde yapılan partiye katılıp uçsuz bucaksız beyaz manzaraya hayran kaldılar.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

AKIN AKIN KARS'A GELİYORLAR
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, kış turizmiyle de ilgi çekiyor!

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Son dönemin yükselen tatil destinasyonlarından biri de Kars! Şehrin kayak merkezi Sarıkamış'a sadece yerliler değil, yabancı turistler de akın ediyor.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Şehir geçtiğimiz günlerde yurtdışından gelen birbirinden ünlü konukları ağırladı.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Birleşik Krallık'ta yaşayan, David Guetta ve Steve Angello gibi isimlerle birlikte sahneye çıkan DJ ve müzik prodüktörü Louis Bekk, Londra'da yaşayan manken Gabriele Gzimailaite, Orta Doğu'da geniş bir hayran kitlesi olan Dubai'de yaşayan Rama Mourad da Kars'a geldi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

GEÇTİĞİMİZ AY TÜRKİYE'YE HAYRAN KALAN İKİ İSİM İSE ALEXıS SANCHEZ VE MICHELLE CARVALHO OLDU!

Sevila'da oynayan dünyaca ünlü futbolcu Alexis Sanchez ile yaşadığı aşkla adını duyuran Brezilyalı manken Michelle Carvalho, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

58 kilodan 100 kiloya çıkmasıyla gündeme gelen ve büyük beden manken olan Carvalho, İstanbul'u karış karış gezdi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Galata'ya gidip özel pozlar çektiren manken, "İstanbul her zaman çok güzel görünüyor" dedi.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Kuruluş Orhan gibi tarihi dizilerin tüm dünyada yayınlanmasıyla o döneme merak saran Carvalho, ardından tarihi kostümler giyip Türk kahvesi içti.

Beşiktaş’ın Güney Koreli yıldızı Hyeon-gyu Oh Sultanahmet Camii’nden paylaşım yaptı

Kapalıçarşı'ya gitmeyi de ihmal etmeyen ünlü manken, hem gezdi hem de alışveriş yaptı. Ardından Sultanahmet Camii ve Çamlıca Camii'ne giden Carvalho, önceki gün de İstanbul'dan ayrıldı.