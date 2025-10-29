Trend
Beşiktaş'ın çocuğu müjdeli haberi duyurdu! Yıldız futbolcu Necip Uysal ikinci kez baba oluyor! "Ailemiz büyüyor"
Beşiktaş'ın çocuğu' olarak tanınan başarılı futbolcu Necip Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlenmişti. Çiftin mutlulukları 2023 yılında bir kız çocuğu ile taçlandı. Yıldız futbolcu 2 yıl aradan sonra yeniden müjdeli haberi duyurdu!
Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:38