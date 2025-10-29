Trend Galeri Trend Magazin Beşiktaş'ın çocuğu müjdeli haberi duyurdu! Yıldız futbolcu Necip Uysal ikinci kez baba oluyor! "Ailemiz büyüyor"

Beşiktaş'ın çocuğu müjdeli haberi duyurdu! Yıldız futbolcu Necip Uysal ikinci kez baba oluyor! "Ailemiz büyüyor"

Beşiktaş'ın çocuğu' olarak tanınan başarılı futbolcu Necip Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlenmişti. Çiftin mutlulukları 2023 yılında bir kız çocuğu ile taçlandı. Yıldız futbolcu 2 yıl aradan sonra yeniden müjdeli haberi duyurdu!

Giriş Tarihi: 29.10.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 12:38
Yeşil sahalarda 25 yıldır Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, kariyerine sayısız başarı sığdırarak hem kulübün hem de taraftarlarının gönlünde özel bir yer edindi.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra ailesiyle de mutluluğu yakalayan Uysal, 2021 yılında Nur Uysal ile evlendi ve 2023 yılında ise illk çocukları Duru dünyaya geldi.

Babalık duygusunu ilk kez tadan yıldız futbolcu kısa bir aradan sonra yeniden müjdeli haberi paylaştı.

Instagram hesabında paylaşım yapan Necip Uysal, eşi Nur Uysal'la birlikte 2. bebeklerini beklediklerini açıkladı.

Uysal paylaşımına "Ailemiz büyüyor" notunu düşereken, başarılı futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.

İŞTE DİĞER FUTBOLCULARIN EŞLERİ...

CENK ÖZKAÇAR

İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de forma giyen başarılı savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, uzun süredir birlikte olduğu Hira Nur Kasatura ile hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü, İstanbul'un tarihi ve görkemli mekanlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

Düzenlenen törende romantik anlar yaşanırken, geceye spor ve iş dünyasından birçok davetli katıldı.

Cenk Özkaçar ve Hira Nur Kasatura'nın bu özel gününden paylaşılan kareler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçileri, genç çifte mutluluk dileklerinde bulundu.

MARİO LEMİNA

2019-2020 yıllarında Galatasaray'a kiralık olan katılan ardından ise kulüpte kalmaya devam eden Gabonlu futbolcu Mario Lemina, başarılarıyla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Futbol kariyerindeki yükselişle birlikte, özel hayatı da mercek altına alınan yıldız futbolcu sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşıma imza attı.

Mario Lemina, uzun süredir birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan Fanny Neguesha'ya evlenme teklifi etti.

Evlilik teklifi karelerini Instagram'dan yayınlayan Lemina, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sevgilisiyle romantik pozlar veren Gabonlu futbolcu, takipçilerinden 'tebrikler' yorumu aldı.

Mario Lemina'nın sürpriz evlenme teklifine çocukları da tanıklık etti.

SAMET AKAYDIN

Gönül Dağı dizisiyle şöhreti yakalayan Hazal Çağlar, bir süredir milli futbolcu Samet Akaydın ile aşk yaşıyordu.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz hafta evlilik yolunda ilk adımı attı.

Akaydın'ın evlenme teklifinden günler sonra Hazal Çağlar ile Samet Akaydın nişanlandı.

BATUHAN KÖR

2020 Türkiye güzeli ve oyuncu olan Elif Yılmaz, 4 yıldır Trabzonspor'un eski futbolcusu Batuhan Kör'le aşk yaşıyordu.

Uzun süredir birlikte olan ikili, mutluluklarını evlilikle taçlandırdı.

Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşlarından oluşan kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

Elif Yılmaz ve Batuhan Kör'e takipçilerinden birçok tebrik mesajı geldi.

BARIŞ TELLİ

Ampute Milli Takımı'nın efsane ismi Barış Telli, hayatındaki en özel adımlardan birini attı. Mücadelesiyle sadece sahalarda değil, yaşamın her alanında ilham kaynağı olan Telli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rümeysa Çelik ile evlendi.

Çift, 2023 yılında aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmış, ilişkilerini resmiyete dökmek için ilk adımı atmıştı.