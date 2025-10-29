Beşiktaş'ın çocuğu müjdeli haberi duyurdu! Yıldız futbolcu Necip Uysal ikinci kez baba oluyor! "Ailemiz büyüyor"

BARIŞ TELLİ

Ampute Milli Takımı'nın efsane ismi Barış Telli, hayatındaki en özel adımlardan birini attı. Mücadelesiyle sadece sahalarda değil, yaşamın her alanında ilham kaynağı olan Telli, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rümeysa Çelik ile evlendi.