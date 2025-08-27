Trend Galeri Trend Magazin Best Model birincisi sırra kadem basmıştı! Şebnem Sürücü yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor...

2003 yılında Best Model seçilen Şebnem Sürücü, en popüler olduğu yıllarda sırra kadem basmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Sürücü, sonunda ortaya çıktı! Bakın ünlü model artık hangi mesleği yapıyor...

Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:16
2000'li yılların en gözde isimlerinden olan Şebnem Sürücü, 'Best Model' seçildikten sonra döneminin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.

Güzelliği ve zarafetiyle kısa sürede adından söz ettiren Sürücü, modellik kariyeriyle birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Podyumlardaki özgüveni ve ekranlardaki enerjisiyle dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Sürücü, uzun süre magazin gündeminde yerini korudu.

Ancak ünlü model son yıllarda kameralardan uzak durarak kendine farklı bir meslek seçti.

Bir dönem podyumların tozunu attıran Şebnem Sürcü şimdilerde yoga eğitmenliği yapmaya başladı.

Instagram hesabında oldukça aktiflik gösteren Sürücü, sevenlerine bu konuda bilgi vererek onlarla iletişim kurmayı sürdürüyor.

Şebnem Sürücü gibi eleini ayağını her şeyden çekerek yoga eğitmenliğine yönelen bir diğer isimse 'Deli Yürek' dizisinde canlandırdığı 'Zeynep' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş olmuştu.

Oyunculuğu bıraka ve uzun yıllar gözlerden uzak yaşayan Tokuş'un, artık yoga eğitmenliği yaptığı öğrenilmişti.

Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan eski oyuncu, özel hayatına dair sık sık paylaşım yapıyor.

Yeni hayatıyla gündeme gelen Zeynep Tokuş, geçen günlerde de oğlunun mezuniyet anlarıyla dikkat çekti.

Erdem Yılmaz'la evli olan Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adında 3 çocuğu dünyaya gelmişti.

Ünlü isim, oğlu Alp'in mezun olduğu anları Instagram hesabında yayınladı. Zeynep Tokuş gurur dolu dakikalarını"Ben senden çok razıyım, Allahım da senden razı olsun" notuyla yayınladı.

O anlara ait karelerde genç mezun yakışıklılığı dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları "Tıpkı annesi gibi ışıldıyor" yorumlarında bulundu.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...

BÜLENT SERTTAŞ'IN ÇOCUKLARI MİRAY, EMİR VE BAHADIR

CANSEL ELÇİN VE ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN OĞLU ATLAS

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT'İN ÇOCUKLARI KARAN VE KEREM

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VE BURAK YAMANTÜRK'ÜN KIZI MERCAN

ÖZGE ÖZBERK

ÖZGE ÖZBERK VE OĞLU LEO

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

SEDA SAYAN VE OĞLU OĞULCAN

NEFİSE KARATAY KIZI MAYA