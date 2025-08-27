Trend
Best Model birincisi sırra kadem basmıştı! Şebnem Sürücü yıllar sonra ortaya çıktı: Bakın şimdi hangi mesleği yapıyor...
2003 yılında Best Model seçilen Şebnem Sürücü, en popüler olduğu yıllarda sırra kadem basmıştı. Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren Sürücü, sonunda ortaya çıktı! Bakın ünlü model artık hangi mesleği yapıyor...
Giriş Tarihi: 27.08.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 10:16