Sağlık sorunları nedeniyle diziden çıkmıştı! Settar Tanrıöğen ilk kez açıkladı: "Kanayan beyinle sete gittim"

"AYNI GÜN BENİ İKİ KEZ AMELİYAT ALDILAR"

Tahlil isterler diye bir şey yemedim hastaneye gittim. Doktor, 'Çok hırpalanmış, iyi beslenirse kendine gelir' dedi. Anlamadı benim beyin kanaması geçirdiğimi. Aynı gün beni iki kez ameliyat aldılar" sözleriyle anlattı.