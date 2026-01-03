Trend
Sağlık sorunları nedeniyle diziden çıkmıştı! Settar Tanrıöğen ilk kez açıkladı: "Kanayan beyinle sete gittim"
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçtiğimiz yıllarda geçirdiği beyin kanaması ile hayranlarını korkutmuştu. 1 buçuk ayda 3 ameliyat geçiren sanatçı, o dönemde oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Tanrıöğen yaşadığı bu zorlu süreci aylar sonra ilk kez açıkladı.
Giriş Tarihi: 03.01.2026 15:17