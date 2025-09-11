Bilin bakalım bu çocuk kim? Tarkan’ın oğlunu oynamıştı: Meğer kendi babasını canlandırmış... İşte o ünlü isim!

Kanat Tibet, 1989'dan itibaren Kaliforniya'da yaşamını sürdürüyor ve burada hem oyunculuk hem de yapımcılık yaptı. İstanbul'da 1996–1997 ve 1999–2000 yıllarında iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenerek sektördeki etkisini devam ettirdi.