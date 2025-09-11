Trend
Bilin bakalım bu çocuk kim? Tarkan'ın oğlunu oynamıştı: Meğer kendi babasını canlandırmış... İşte o ünlü isim!
Türk sinema tarihinin unutulmaz karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filminde gördüğünüz o küçük çocuğun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer Tarkan'ı canlandıran usta oyuncu, oğlunu kamera karşısına geçirmiş. Peki, o küçük yıldızın kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? İşte o şaşırtan gerçek...
Giriş Tarihi: 11.09.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:13