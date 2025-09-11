Trend Galeri Trend Magazin Bilin bakalım bu çocuk kim? Tarkan'ın oğlunu oynamıştı: Meğer kendi babasını canlandırmış... İşte o ünlü isim!

Bilin bakalım bu çocuk kim? Tarkan'ın oğlunu oynamıştı: Meğer kendi babasını canlandırmış... İşte o ünlü isim!

Türk sinema tarihinin unutulmaz karakterlerinden Tarkan'ın "Gümüş Eyer" filminde gördüğünüz o küçük çocuğun kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! Meğer Tarkan'ı canlandıran usta oyuncu, oğlunu kamera karşısına geçirmiş. Peki, o küçük yıldızın kim olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? İşte o şaşırtan gerçek...

Giriş Tarihi: 11.09.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 17:13
"Gümüş Eyer"de Tarkan'ın çocukluğunu canlandıran minik oyuncunun kim olduğunu duymaya hazır mısınız?

1970 yapımı bu klasik filmde Tarkan'ın çocukluğunu canlandıran isim, aslında Kartal Tibet'in kendi oğlu Kanat Tibet'ti.

Kanat Tibet, sinemaya çocuk yaşta adım atsa da, yıllar içinde kamera karşısından uzaklaşarak farklı alanlarda kendini gösterdi.

Kanat Tibet, 1989'dan itibaren Kaliforniya'da yaşamını sürdürüyor ve burada hem oyunculuk hem de yapımcılık yaptı. İstanbul'da 1996–1997 ve 1999–2000 yıllarında iki televizyon dizisinin yürütücü yapımcılığını üstlenerek sektördeki etkisini devam ettirdi.

Kanat Tibet, günümüzde Sacramento'da yaşamını sürdürürken kariyerine de devam ediyor. Oyunculuğa olan bağlılığını koruyan Tibet, Kuzey Kaliforniya tiyatrolarında çeşitli yan rollerde performans sergiledi.

2000'den bu yana birçok tiyatro oyununda sahneye çıkan Tibet, çocuklarla çalışarak onlara oyunculuğun temellerini öğretiyor.

İŞTE KANAT TİBET'İN SON HALİ!

Sanat kökenli bir aileden gelen ve Hollywood'a yakın yaşayan Kanat Tibet, Türk ve Amerikan kültürlerini bir araya getiren nadir isimlerden biri.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞEN BİR DİĞER ÇOCUK OYUNCU: KÜÇÜK BESLEME'NİN BİLGE'Sİ!

1999 yılında yayın hayatına başlayan ve 175 bölüm boyunca izleyiciyle buluşan "Küçük Besleme" dizisi, bir dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmuştu.

Tomris Oğuzalp, Kenan Pars, Zeynep Gülmez, Esmeray gibi usta isimleri bir araya getiren dizide, küçük Bilge karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Nur Kulakoğlu, şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor.

Dizide canlandırdığı "besleme" karakteriyle özellikle çocuk izleyicilerin kalbinde derin izler bırakan Kulakoğlu, kısa ve biçimsiz kesilen saçlarıyla da unutulmaz bir ekran yüzü olmuştu.

Hayriye karakterinin (Tomris Oğuzalp) yanında türlü zorluklara maruz kalan Bilge, ekran başındakileri ağlatırken, genç oyuncunun başarılı performansı da takdir toplamıştı.

İŞTE SON HALİ!

1986 doğumlu olan Nur Kulakoğlu, oyunculuk kariyerine "Aşık Oldum" dizisiyle adım attı. Küçük Besleme'nin yanı sıra "Mum Kokulu Kadınlar", "Üvey Baba", "Avcı" ve "Sururi" gibi yapımlarda da rol aldı. Ancak hayatının yönünü zamanla değiştiren Kulakoğlu, oyunculuğu bırakarak eğitim hayatına odaklandı.

18 Mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği bölümünü bitiren Kulakoğlu, yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde doktora yaptı. Şimdilerde Batman Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Kulakoğlu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Evlenen ve mutlu bir yuva kuran eski oyuncu,sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar yapsa da ekranlardan tamamen uzak bir hayat tercih ediyor. Küçük Besleme'nin Bilge'si büyüdü, değişti ve hayalini kurduğu akademik hayatı yaşıyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN ŞEHZADE MUSTAFA'SININ SON HALİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde küçük Şehzade Mustafa karakterine hayat veren Yusuf Berkan Demirbağ, aradan geçen yılların ardından bambaşka bir hayat yolculuğunda karşımıza çıktı. İşte küçük Mustafa'nın şaşırtan son hali…

Dizi, 2011 yılında ekran yolculuğuna başladığında, Demirbağ yalnızca 6 yaşındaydı. İlk 18 bölümde yer aldığı performansıyla izleyicinin kalbini kazanan minik oyuncu, şimdi 19 yaşında genç bir delikanlı. Ekranlardan uzak bir yaşam sürse de, son hali sosyal medyada merak konusu olmaya devam ediyor.

11 Ağustos 2005 doğumlu olan Yusuf Berkan Demirbağ, oyunculuk kariyerine oldukça erken yaşta başladı. 2010-2017 yılları arasında birçok projede yer aldı. Muhteşem Yüzyıl'ın yanı sıra Veda, Çıplak Gerçek, Böyle Bitmesin, Eve Dönüş gibi dizilerde ve Arif V 216 gibi sinema yapımlarında da rol aldı.

Bu serbest oyuncu olarak çalışan Demirbağ, küçük yaşına rağmen ekran önünde oldukça tecrübeli bir isim haline geldi.

Ancak genç yaşta başladığı oyunculuk kariyerine uzun vadede devam etmeyen Yusuf Berkan, eğitim ve teknoloji alanında farklı bir yol çizdi.

İŞTE SON HALİ!

Şu anda Almanya'da yaşayan Demirbağ, yarı zamanlı back-end developer, web geliştirme alanında kendini geliştiren genç yetenek kariyer planını tamamen değiştirmiş görünüyor.

Bir zamanların "küçük şehzadesi" artık hem akademik hem de mesleki olarak başka bir evrede. Ekranlardan uzak durmayı tercih eden Yusuf Berkan Demirbağ, geçmişin iz bırakan çocuk oyuncularından biri olarak hafızalarda yer etmeye devam ediyor.

KÜÇÜK ŞEHZADE MEHMED DE DEĞİŞENLERDEN!

18 yaşındaki başarılı oyuncu Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Çocukluk dönemini İstanbul'da geçiren Ak, kariyerinin yanında eğitim hayatına da devam ediyor.

Oyunculuk kariyerine küçük yaşta başlayan genç oyuncu, birçok reklam filminde kendini göstermiştir.

Kariyerine 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde Şehzade Murad karakterini canlandırarak adım atan Ak, Türk televizyonlarında sevilen ve popüler olan dizilerde boy göstererek yer edinmiştir.

SON HALİNİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI!

Genç oyuncunun son halini görenler gözlerine inanamadı. Küçüklüğünden beri ekran başında yer alan başarılı oyuncu Ak, yeni yaşında adeta yaşıtlarına taş çıkartıyor.