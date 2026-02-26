Trend Galeri Trend Magazin Bill Gates'ten yıllar sonra gelen şok ihanet itirafı! Epstein detayı kan dondurdu: "2 kez..."

Dünya teknoloji devi Bill Gates'in 27 yıllık evliliğinin sona ermesinin yankıları sürerken, pedofili sapık Jeffrey Epstein ile olan gizemli bağları ve evlilik dışı ilişkilerine dair sarsıcı itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan yeni belgeler, Gates'in geçmişteki sadakatsizliklerinin Epstein tarafından bir şantaj unsuru olarak kullanıldığını gösterirken, milyarder iş adamının bu "tehlikeli dostluk" ve ihanet sarmalıyla ilgili yıllar sonra gelen itirafları küresel çapta bir tartışma başlattı. İşte akıl almaz detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 15:33
Dünya teknoloji devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, 27 yıllık eşi Melinda French Gates ile 2021 yılında yollarını ayırarak tüm dünyayı şaşkına çevirmişti. Aradan geçen 5 yılın ardından, boşanma dosyasının tozlu raflarından sarsıcı detaylar dökülmeye başladı.

Son sızan belgelere ve Gates'e yakın kaynaklara göre milyarder iş insanı, evliliği sürerken iki farklı kadınla ilişki yaşadığını kabul etti.

"BÜYÜK BİR HATAYDI": İHANETİN PERDE ARKASI ARALANIYOR

ABD basınında geniş yankı bulan haberlere göre Bill Gates, hayır kurumu çalışanlarına ve yakın çevresine yaptığı açıklamalarda geçmişteki hatalarıyla yüzleşti. Gates'in, biri Rus bir köprü (bridge) oyuncusu, diğeri ise iş dünyasından tanıdığı bir nükleer fizikçi olmak üzere iki kadınla "evlilik dışı" yakınlık kurduğu iddia ediliyor.

Bu itirafların, özellikle Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgelerin kamuoyuna sızdırılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Belgelerde, Epstein'ın bu ilişkileri bildiği ve Gates'i bu sırlar üzerinden tehdit etmiş olabileceği öne sürülüyor.

MELINDA FRENCH GATES: "BU BENİM İÇİN ÇOK ACI VERİCİ"

Eski eşinin itirafları ve Epstein dosyalarındaki yeni detaylar üzerine sessizliğini bozan Melinda French Gates, verdiği son röportajda duygusal anlar yaşadı. Bu haberlerin kendisi için "inanılmaz bir üzüntü" kaynağı olduğunu belirten Melinda, "Bu detaylar, evliliğimdeki en karanlık ve acı verici anıları tekrar canlandırıyor," dedi.

Melinda, daha önce de boşanma nedenlerinden birinin Bill Gates'in Epstein ile olan "uygunsuz" arkadaşlığı olduğunu ima etmişti.

Ancak son belgeler, ihanetin sadece bir iş yemeğinden ibaret olmadığını, çok daha derin duygusal ve fiziksel süreçleri barındırdığını gösteriyor.

EPSTEİN BAĞLANTISI VE ŞANTAJ İDDİALARI

Habere göre, 2019 yılında hapishanede ölen hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein, Bill Gates'in bu gizli ilişkilerini bir koz olarak kullanmaya çalışmış.

Özellikle Gates'in Rus bir kadınla yaşadığı ilişkinin detaylarını bildiği iddia edilen Epstein'ın, milyarder iş adamından kendi projelerine destek vermesini istediği belirtiliyor.

Gates ise yaptığı açıklamada, "Epstein ile vakit geçirmek hayatımın en büyük hatasıydı," diyerek pişmanlığını dile getirdi.

SOSYAL MEDYA BU İTİRAFI KONUŞUYOR

Bill Gates'in bu itirafı, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, "Dünyanın en zengin adamı olsanız da sadakat satın alınamıyor" yorumlarında bulunurken, teknoloji dünyasının bu "etik" sınavı nasıl vereceği merak konusu.