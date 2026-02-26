Trend Galeri Trend Magazin Bill Gates'ten yıllar sonra gelen şok ihanet itirafı! Epstein detayı kan dondurdu: "2 kez..."

Dünya teknoloji devi Bill Gates'in 27 yıllık evliliğinin sona ermesinin yankıları sürerken, pedofili sapık Jeffrey Epstein ile olan gizemli bağları ve evlilik dışı ilişkilerine dair sarsıcı itiraflar gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan yeni belgeler, Gates'in geçmişteki sadakatsizliklerinin Epstein tarafından bir şantaj unsuru olarak kullanıldığını gösterirken, milyarder iş adamının bu "tehlikeli dostluk" ve ihanet sarmalıyla ilgili yıllar sonra gelen itirafları küresel çapta bir tartışma başlattı. İşte akıl almaz detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 14:59 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 15:33