Trend Galeri Trend Magazin Bir babanın en zor vedası! Kanbolat Görkem Arslan’ın babasının feryadı yürekleri dağladı: Toprağın bol olsun!

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni bugün gerçekleşti. Erken yaşta hayatını kaybeden oyuncuya anne ve babasının vedası yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 12.02.2026 21:35
Sanat dünyasının başarılı isimlerinden olan Kanbolat Görkem Arslan, geçirdiği ani kalp krizinin ardından 45 yaşında hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

45 yaşında yaşamını yitiren oyuncu Kanbolat Görkem Arslan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslan'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören öncesinde, Arslan'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olan Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşları da Zincirlikuyu Camii'ne gelerek ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Oyuncunun bir dönem birlikte kamera karşısına geçtiği ekip arkadaşlarının törende oldukça üzgün olduğu görüldü.

Dizide Arslan'ın partneri olarak izleyici karşısına çıkan Emel Çölgeçen ise cami avlusunda gözyaşlarını tutamadı.

Vefatıyla herkesi üzen oyuncunun partnerinin yanı sıra babasının da cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

Ünlü oyuncunun cenaze töreni sırasında tabutun başında gözyaşları ve feryadı adeta yürek burktu.

Arslan'ın babası gözyaşları içerisinde, "Toprağın bol olsun oğlum" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİM GİTTİ"

Aynı projede birlikte kamera karşısına geçtiği yakın dostu Kanbolat Görkem Arslan'a son görevini yerine getiren Cem Cücenoğlu, cenazede tabuta sarılarak, "Kardeşim gitti. Çok erken gitti. Bu dünya bir beyefendiyi kaybetti. Dünya meleği bir insandı..." dedi.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin de törene katılanlar arasındaydı. Üzüntülü haliyle kameralara yansıyan Şahin, Kanbolat Görkem Arslan'a son görevini yerine getirmek için dostlarıyla birlikte cenazede yer aldı. Törene katılan bir diğer isim olan oyuncu Gürkan Uygun da Arslan'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek acı günlerinde yalnız bırakmadı.

"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"

Oyuncu Burçin Terzioğlu da vefat eden arkadaşı için, "Söyleyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Herkese sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI...

45 yaşındaki evladını toprağa veren anne Arslan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü.

TAZİYE MESAJLARI DA PEŞ PEŞE GELDİ

Ünlü oyuncunun vefatı sonrası sanatçı dostları sosyal medya hesaplarında peş peşe taziye mesajlarını paylaştı.

MEHMET BOZDAĞ

EMEL ÇÖLGEÇEN

YURDAER OKUR

"Ne diyeceğimi bilemiyorum, bugün varız yarın yoğuz bu yalan dünyada; her veda erkendir ama kadarı beni derinden sarstı yüreği kocaman oyun arkadaşım; mekânın cennet olsun, Allah 'ın rahmeti üzerinde olsun. Çok iyi bir oyuncu arkadaşımızı kaybettik, başta eşi olmak üzere tüm aileye ve sevenlerine sabır diliyorum, başımız sağ olsun."

SÜHA UYGUR

"Çok iyi bir oyuncu ve pırlanta gibi bir insanı kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Cennet mekanın olsun kardeşim."

SEMA ŞİMŞEK

"Şoktayım… Destan dizisinde çalışmıştık. Çok üzgünüm... Allah rahmet eylesin!"

İPEK KARAPINAR

"Kanbolatım… Güzel kalpli biricik oyun arkadaşım… Ellerim ne yazıyor,kalbim nasıl çarpıyor,ne kara bir gün… 'Melek kalpli Kanbom' derdim, melek oldun. Yattığın yer incinmesin…"

IŞIL YÜCESOY

"Ah be Görkem'im. Ah be güzel kardeşim... Ne kadar erken bir veda bu. Ne anıların, ne saygın ne sevgin ne "Yer Gök Aşk" ta birlikte yaşadığımız günler unutulur. Başımız sağ olsun."

BAHAR ŞAHİN

BARIŞ ARDUÇ

Ünlü oyuncunun vefatı sevenlerini boğarken, eşi Hicran Akın Arslan'ın geçtiğimiz dönemde yaptığı duygusal doğum günü paylaşımı, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"SU GİBİ ÖMRÜN OLSUN..."

Kanbolat Görkem Arslan'ın eşi Hicran Akın Arslan, sosyal medya hesabından eşine sarıldığı bir fotoğrafı paylaşarak; "Su gibi ömrün olsun, o da benimle olsun" notunu düşmüştü.

Bu veda niteliğindeki sözler, acı haberin ardından takipçilerinin yüreklerini dağladı.