Trend
Galeri
Trend Magazin
Bir babanın en zor vedası! Kanbolat Görkem Arslan’ın babasının feryadı yürekleri dağladı: Toprağın bol olsun!
Bir babanın en zor vedası! Kanbolat Görkem Arslan’ın babasının feryadı yürekleri dağladı: Toprağın bol olsun!
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, 45 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Kanbolat Görkem Arslan'ın cenaze töreni bugün gerçekleşti. Erken yaşta hayatını kaybeden oyuncuya anne ve babasının vedası yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 21:35