’Bir daha beni göremeyebilirsiniz’ demişti! Özcan Deniz’in o sözleri neden söylediği ortaya çıktı: Ailesinden bunaldığı için bakın ne yapacakmış...

Aile sorunlarıyla magazin gündeminden düşmek bilmeyen Özcan Deniz, konser verdiği sırada 'bir daha beni göremeyebilirsiniz' sözleriyle akılları karışmıştı. Ünlü şarkıcının o sözleri neden söylediği ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:21
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ve ailesi bir süredir ailesinde yaşanan tartışmaların magazin gündemine yansımasıyla gündemde yer alıyor.

Gündemden düşmeyen Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla sevenlerini korkutmuştu.

"BİR DAHA BENİ GÖREMEYEBİLİRSİNİZ"

Konser verdiği sırada konuşan Özcan Deniz, "Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim." sözleriyle sevenlerini endişelendirmişti.

Deniz'in bu sözleri, 'Müziği mi bırakıyor?' şeklinde soruları da beraberinde getirmişti.

O SÖZLERİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Özcan Deniz'in kafa karıştıran açıklamalarının ardından olayın perde arkası ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ailesiyle yaşadığı problemlerden ve abisi Ercan Deniz'in kendisine ile eşine gönderdiği rahatsız edici mesajlardan bunalan şarkıcı, bir süre gözlerden uzak yaşamayı planlıyor. Ünlü çift, Zekeriyaköy'de yeni bir ev bakmaya başladı.

İMALI PAYLAŞIM GELMİŞTİ...

Ercan Deniz'de adeta kardeşi Özcan Deniz'e nispet yaparcasına paylaştığı fotoğraf ile gündem olmuştu.

Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve abisi Ercan Deniz, ailecek çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaşmıştı. Ercan Deniz ise fotoğrafa, "En büyük zenginlik" diyerek not düşmüştü. Magazin gündeminde kısa sürede ses getiren paylaşıma Özcan Deniz'in hayranlarından ise tepki yağmıştı.

Açıklamaları ile merak uyandıran ve gündeme oturan Özcan Deniz geçtiğimiz günlerde ise başka bir konuyla gündeme gelmişti. şarkıcı gittiği imaj değişikliği ile sosyal medyada olay oldu.

İŞTE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEN DİĞER ÜNLÜ İSİMLER!

Asmalı Konak dizisiyle hafızalardan çıkmayan ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu, bir süredir ekranlardan uzakta.

53 yaşındaki ünlü oyuncu imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını kestirip sarıya boyatan İpek Tuzcuoğlu'na beğeni yağdı.

Ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çok yakışmış" yorumları geldi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yaptığı imaj değişikli ile hayranlarından tam not aldı.

"KAHKÜL PERİLERİ"

Deniz, yeni saç modelini Instagram hesabından "Kahkül Perileri" notuyla yayınladı.

Paylaşım kısa sürede beğeni toplarken, oyuncunun yeni tarzı da sosyal medyada gündem haline geldi.

"JANE BIRKIN'IN TÜRK VERSİYONU"

Başarılı oyuncuya hayranlarından "Hayran bırakıyorsun, Jane Birkin'in Türk versiyonu gibisin" yorumları yağdı.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, saçlarında değişikliğe gittiği anları takipçileriyle paylaştı.

Saçlarını kısacık kestiren Akil, yeni hali hayranlarından büyük ilgi gördü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pelin Akil'in yeni imajını beğeni yağmuruna tutmuştu.

'Bez Bebek' dizisinde 'Merve' karakteriyle adını duyuran Şükran Ovalı, şimdilerde sosyal medyada mercek altına alınmış durumda.

Özel hayatı kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi gören Ovalı, son olarak şaşkınlık yaratan bir hikayeye imza attı.

Yıllardır uzun saçlarıyla karşımıza çıkan güzel oyuncu radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi.

İmaj değişikliği kervanına katılan Şükran Ovalı, yeni halini 'saçlar gitti saçlar' notuyla takipçilerine gösterdi.

Başarılı oyuncu, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alırken bazı sosyal medya kullanıcıları da Sezen Aksu'yu anımsadı...

Son zamanlarda özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen eski Türkiye güzeli Demet Şener, şimdi de farklı bir konuyla gündeme geldi.