Trend Galeri Trend Magazin Bir Demet Tiyatro'nun yıldızıydı! Fadıl rolüyle hafızalara kazınmıştı! Bican Günalan’ın son hali gündem oldu

Türk tiyatrosunun sevilen ismi Bican Günalan, "Bir Demet Tiyatro"daki saf Fadıl rolüyle hafızalara kazındı. 1964'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, 16 yaşında başladığı sanat yolculuğunda kısa sürede öne çıktı. Yıllardır gözlerden uzak olan Günalan'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!

Giriş Tarihi: 06.09.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:46
Tiyatro sahnesinde pek çok önemli toplulukta görev alan Günalan, başarılı çalışmalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Otogargara" ve "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" gibi kült yapımlardaki performansları ise hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Günalan'ın rol aldığı oyunlar arasında "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi farklı türlerde önemli yapımlar bulunuyor. Komedi ile dramı ustalıkla buluşturan sanatçı, sahnedeki güçlü duruşunu zamanla kendine özgü bir imzaya dönüştürdü.

Bican Günalan, yalnızca tiyatroda değil, sinema ve televizyonda da iz bıraktı. Beyazperdedeki serüvenine ise 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" filmiyle adım attı.

Sonrasında "Varsayalım İsmail", "Süper Baba" ve "Güneş Yanıkları" gibi dönemin öne çıkan yapımlarında yer aldı. 2000'li yıllarda ise "Vizontele" ve devam filmi "Vizontele Tuuba" ile geniş kitlelerin takdirini kazandı.

"Organize İşler", "Eyyvah Eyvah" ve "Akasya Durağı" gibi popüler yapımlarda rol alan Günalan, bu sayede geniş kitlelere ulaşmayı başardı.

İŞTE BİCAN GÜNALAN'IN SON HALİ!

Günümüzde de tiyatro ve sinemanın sevilen isimleri arasında yer alan Günalan, samimiyeti, güçlü sahne enerjisi ve doğal oyunculuğuyla Türk seyircisinin kalbinde sağlam bir yer edindi. Her dönemde farklı karakterlere hayat veren usta oyuncu, izleyicilerini hem şaşırtmayı hem de etkilemeyi sürdürüyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN ENTRİKACI CEYDA'SIYDI! BAŞAK SAYAN BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYOR!

Bir döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Ceyda Ayhan, entrikalarıyla hafızalara kazınmıştı. Dizide Oğuz'un takıntılı âşığını canlandıran Başak Sayan, o yıllarda hem güzelliği hem de oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ancak yıllar içinde oyunculuk kariyerinin yönünü değiştiren Sayan, tası tarağı toplayıp Amerika'ya yerleşti. Peki, şimdi ne yapıyor? İşte Başak Sayan'ın merak edilen hayatı...

17 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya gelen Başak Sayan, baba tarafından Azeri kökenli. Marmara Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Sayan, henüz üniversite yıllarında ekranla tanıştı. Kral TV'de sunuculuk yapmaya başlayan güzel oyuncu, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Reklam filmleri, sunuculuk ve ardından dizi projeleri peş peşe geldi.

İlk büyük çıkışını 1996 yılında başlayan Çılgın Bediş dizisindeki rolüyle yakalayan Sayan, uzun süreli projelerde yer aldı. 2006–2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Ceyda karakteri ise kariyerinde bir dönüm noktası oldu.

Ceyda, dizinin izleyicileri tarafından hem nefret edilen hem de ilgiyle takip edilen bir karakterdi. Sayan, bu rolüyle adeta hafızalara kazındı.

Ancak oyunculukla sınırlı kalmak istemeyen Başak Sayan, yazarlık yönünü de ortaya koydu. 2009 yılında ilk deneme kitabı Aşk Üzerine, 2010 yılında ise ilk romanı Bağlanma Korkusunu yayımladı.

2015 yılında çıkan Kelebeğin Kaderi, edebiyat dünyasında adından söz ettirmesini sağladı. Ardından Ölü Kuşların Sessizliği, Nigâhdar, Sen Değişirsen Her Şey Değişir, Rüzgar Olmak İsteyen Çocuk ve Gölgesini Arayan Çocuk gibi kitaplarla üretkenliğini sürdürdü.

Kariyerinin yanı sıra özel hayatında da büyük bir değişiklik yaşayan Sayan, 15 Ağustos 2015 tarihinde Dünya Bankası'nda çalışan Murat Vardal ile Washington DC'de evlendi.

Evlilikten sonra Amerika'ya yerleşen oyuncu, yaşamını orada sürdürmeye başladı. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sayan, şu sıralar yazarlıkla ilgileniyor, edebi üretimlerine Amerika'da devam ediyor.

Bir zamanların parlayan yıldızlarından olan Başak Sayan, bugün daha sakin ve üretken bir hayat yaşıyor.

İstanbul'dan uzak, Washington'da ailesiyle birlikte sade bir yaşam süren Sayan'ın hayatı, "ün ve şöhretin peşinde koşmadan da başarı mümkün" dedirtiyor. Sevenleri onu hâlâ sosyal medya üzerinden takip ediyor ve yeni eserlerini merakla bekliyor.

MUHTEŞEM YÜZYIL'IN NİGAR KALFASIYDI! FİLİZ AHMET BAKIN NE YAPIYORMUŞ! YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI...

1981 yılında Üsküp'te dünyaya gelen Filiz Ahmet, tiyatrocu dedesi Lütfü Seyfullah'ın izinden giderek sanatla büyüdü. Lisede tıp eğitimi almasına rağmen, sahne aşkı ağır bastı ve Üsküp Güzel Sanatlar Akademisi Tiyatro Bölümünü birincilikle kazandı.

Mezun olduktan sonra Üsküp Türk Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Ahmet, Türkiye'de tanınmadan önce de Balkanlar'da önemli projelere imza atmıştı.

2007 yılında "Elveda Rumeli" ile Türk seyircisinin gönlünde taht kurdu. Ardından "Muhteşem Yüzyıl"da canlandırdığı Nigar Kalfa karakteriyle kariyerinde zirveye çıktı. Ancak bu iki dev yapım, sadece başlangıçtı.

"Ruhumun Aynası", "Hayat Şarkısı" ve "Hekimoğlu" gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. "Kadın İşi: Banka Soygunu" filmiyle 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

İŞTE SON HALİ!

Ana dili Türkçe olan Ahmet, Makedonca, Arnavutça, İsveççe, İngilizce, Sırpça ve az da olsa Bulgarca konuşabiliyor.

Oyunculuk kariyerine aktif olarak devam eden Filiz Ahmet, son olarak 2023'te yayınlanan "Vermem Seni Ellere" dizisinde Peri karakterine hayat verdi.

Aynı zamanda Üsküp Türk Tiyatrosu'nda sahne almaya devam eden sanatçı, en son Yasmina Reza'nın yazdığı "Vahşet Tanrısı" adlı tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Yıllar geçse de sanattan kopmayan Filiz Ahmet, hem Balkanlar'da hem de Türkiye'de oyunculuğun en güçlü temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN SEDEF'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ? İŞTE SON HALİ!

2006 yılında hayatımıza giren ve unutulmaz diziler arasında yerini alan Yaprak Dökümü ile tanıdığımız Seda Demir, Sedef karakteriyle izleyicilerin hafızasına kazınmıştı. Şevket'e olan karşılıksız aşkıyla ekranlara damga vuran Sedef, yıllar içinde Türk televizyon tarihinin en ikonik karakterlerinden biri haline geldi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Seda Demir'in son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. Sessizliğini koruyan oyuncunun kariyerindeki değişim ise adeta "bu kadar da olmaz" dedirtiyor. İşte 19 yıl sonra Yaprak Dökümü'nün Sedef'inin şimdiki hali!