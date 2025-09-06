Trend
Bir Demet Tiyatro'nun yıldızıydı! Fadıl rolüyle hafızalara kazınmıştı! Bican Günalan’ın son hali gündem oldu
Türk tiyatrosunun sevilen ismi Bican Günalan, "Bir Demet Tiyatro"daki saf Fadıl rolüyle hafızalara kazındı. 1964'te İstanbul'da doğan usta oyuncu, 16 yaşında başladığı sanat yolculuğunda kısa sürede öne çıktı. Yıllardır gözlerden uzak olan Günalan'ın son halini görenler şaşkınlığa uğradı!
Giriş Tarihi: 06.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:46