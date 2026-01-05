Trend
Bir dizi aile sorunu yaşamıştı... Özcan Deniz'den duygusal açıklama: "2025 benim için zor bir yıl oldu"
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aile hayatıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmemişti. Yaşadığı olaylarla sık sık adından söz ettiren Deniz, son olarak geride bıraktığı yılı değerlendirdi. Özcan Deniz, "2025 benim için zor bir yıl oldu" sözleriyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:22