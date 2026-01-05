Trend Galeri Trend Magazin Bir dizi aile sorunu yaşamıştı... Özcan Deniz'den duygusal açıklama: "2025 benim için zor bir yıl oldu"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, aile hayatıyla uzun süredir magazin gündeminden düşmemişti. Yaşadığı olaylarla sık sık adından söz ettiren Deniz, son olarak geride bıraktığı yılı değerlendirdi. Özcan Deniz, "2025 benim için zor bir yıl oldu" sözleriyle dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 09:22
Sanatçı Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Yeni sezonda Akın Akınözü ile birlikte yapay zekâ destekli bir projesi olduğunu belirten Deniz, "Çekimleri devam ediyor, ben çok fazla yakından takip edemiyorum" dedi.

2025 yılının kendisi için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Deniz, "Bu yıl iş güç açısından hep güzel geçti, benim için verimli bir yıl oldu. Ancak onun dışında zor geçti" ifadelerini kullandı.

Kanser tedavisi gören annesiyle ilgili sorulara cevap vermeyen Özcan Deniz, "Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.

'EŞİMLE GURUR DUYUYORUM'
Eşi Samar Dadgar'ın yemek programıyla ilgili ailesinden gelen eleştiriler sorulduğunda ise Deniz, tepkileri normal karşıladığını belirtti.

Sanatçı, "Çok başarılı bir iş yaptı, şu an 40 kişiye yemek veriyor. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var.

Çünkü hazmedilmesi kolay değil, kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini ve iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ile yıllardır süren iş ilişkisini sonlandırmasının ardından aile içinde ve hukuki alanda çalkantılı bir süreç yaşamıştı. Tapu devri, tehdit iddiaları ve banka borçları gibi sorunların ardından mahkemelik olan kardeşler, birbirine yaklaşmama ve iletişim kurmama kararı almıştı.

Bu süreçte anne Kadriye Deniz ve diğer kardeşler de işin içine dahil olmuştu.

Aynı zamanda Kadriye Deniz'in kanser tedavisi gördüğü de öğrenilmişti.

HASTANEYE KALDIRILDI!

Ünlü sanatçı Özcan Deniz'in ailesinden son olarak korkutan bir haber gedi!

"DAYAN ANNEM"

Deniz'in ablası Yurda Gürler, Instagram hesabından annesinin hastaneye kaldırıldığı anları paylaştı. Ambulans görüntülerini yayınlayan Gürler, paylaşımına "Dayan annem" notunu düştü.

Özcan Deniz'in annesi gece yarısı hastaneye kaldırıldı! "Dayan annem" | Video

Güler, ardından ağabeyinin hiç ilgilenmediğini ifade edip yorumlarda bulunmuştu.

'TEDAVİSİNİ BEN ÜSTLENDİM'
Özcan Deniz, kardeşi Yurda Güler'in eleştirileri karşısında ateş püskürdü: "Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu."

"BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALACAK"

Gürler geçen günlerde de annesinin sağlık durumu hakkında da açıklama yapmıştı. Özcan Deniz'in ablası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam... Az önce seansımız bitti, dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık"

Kadriye Deniz'e çok sayıda, 'Allah şifa versin' yorumları gelmişti.

40 SAYFALIK HESAP SORDU!

Özcan Deniz'in aile hayatındaki polemikler hız kesmeden sürerken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında 40 sayfalık bir paylaşım yapmıştı.

Annesi ve abisi Ercan Deniz'i hedef alan açıklamaları adeta şok etkisi yaratmıştı.

Kendisinden çalınan 40 yılın hatırına 40 paylaşım yapan Deniz, zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu.

