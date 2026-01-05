Bir dizi aile sorunu yaşamıştı... Özcan Deniz'den duygusal açıklama: "2025 benim için zor bir yıl oldu"

"BİR SÜRE DAHA KEMOTERAPİ ALACAK"

Gürler geçen günlerde de annesinin sağlık durumu hakkında da açıklama yapmıştı. Özcan Deniz'in ablası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Ama umudumuzu kaybetmeden yola devam... Az önce seansımız bitti, dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık"