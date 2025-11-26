Trend Galeri Trend Magazin Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: "Her gün daha da iyileşiyorum"

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: "Her gün daha da iyileşiyorum"

Güzel oyuncu Didem Uzel, bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ile magazin gündemine gelmişti. Zorlu süreçleri geride bırakan Uzel sosyal medya hesabından hem iyileşme sürecini hem de 2025 yılının kısa bir özetini sevenleriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:40
Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

'Doktorlar' dizisinde 'Burçin' karakterini canlandırarak dikkatleri üzerine çeken eski manken ve oyuncu Didem Uzel, 2012 yılında finansçı Selim Sarı ile hayatını birleştirmişti.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

45 yaşında anne olan Uzel, 2016 yılında oğlu Aslan'ı dünyaya getirmişti.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Bir süre oyunculuk kariyerine devam eden Didem Uzel, oğlunu kucağına aldıktan sonra Amerika'ya taşınarak mesleğini sonlandırmıştı.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Gözlerden uzak bir şekilde yaşayan eski oyuncu, yaşadığı sağlık sıkıntıları ve hastane sürecinde de sık sık sevenleriyle paylaşım yapmıştı.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

"HER GÜN DAHA DA İYİLEŞİYORUM"

Zorlu süreçlerini geride bırakan Uzel son olarak Instagram hesabından takipçilerine içini döktü. Her gün daha da iyileştiğini söyleyen Uzel şu ifadeleri kullandı: "Farkında mısınız? Her gün daha da iyileşiyorum Hem ruhen hem de bedenen… 2025 yılı benim için çok ameliyatlı, hastaneli ve Selim'den ayrı zamanlı geçti. Zordu… Ama tüm zorluklar sen ona çözüm yarattığında son buluyor. Sen nasıl karşılarsan olayları o kadar kolaylaşıyor veya zorlaşıyor. Benim gibi olanlara bol şans ama benim kadar güçlü olmak işte orası yoruma açık"

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Peki Didem Uzel neler yaşamıştı?

Didem Uzel geçen aylarda da korkutan bir paylaşım yapmıştı. İlk olarak oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." notunu düşmüştü.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Ardından yeni bir paylaşım yapan Uzel, ameliyat olduğunu açıklamıştı.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

6 HAFTA YÜRÜYEMEDİ!

Birkaç gün sonra yeni bir paylaşım yapan eski oyuncu, 6 hafta yürüyemeyeceğini söylemişti.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Didem Uzel'in takipçileri, eski oyuncuya moral mesajı vererek iyi dilekte bulunmuştu.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

DİDEM UZEL KİMDİR?

Modellik kariyerinde yakaladığı başarıyı oyunculuk alanında da sürdürmek isteyen Didem Uzel, televizyon dünyasına adım attı. 1990'lı yılların sonlarından itibaren birçok projede yer aldı. 1997 yılında "Yalan" dizisiyle ekran macerasına başlayan Uzel, ardından "Üç Yapraklı Yonca" ve "Evimiz Olacak mı?" gibi yapımlarda yer aldı. 2000'li yılların başında "Dadı" dizisinde Nihal karakterini canlandırarak izleyicilerin beğenisini kazandı. Kariyerine hız kesmeden devam eden başarılı oyuncu, "Hızma", "Büyük Umutlar", "Yürek Çığlığı", "Eylül", "İki Aile" gibi birçok popüler dizide önemli roller üstlendi.

Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: Her gün daha da iyileşiyorum

Didem Uzel, 2006-2008 yılları arasında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Doktorlar" dizisinde Burçin karakterine hayat verdi. 2010 yılında "Dürüye'nin Güğümleri" dizisinde Helga rolüyle ekrana geldi. Oyunculuğun yanı sıra yarışma programlarında da boy gösterdi ve 2007 yılında "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programda yer aldı.