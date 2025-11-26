Trend
Bir dizi sağlık sorunu yaşamıştı! Oyuncu Didem Uzel 2025 yılını özetledi: "Her gün daha da iyileşiyorum"
Güzel oyuncu Didem Uzel, bir dönem yaşadığı sağlık sorunları ile magazin gündemine gelmişti. Zorlu süreçleri geride bırakan Uzel sosyal medya hesabından hem iyileşme sürecini hem de 2025 yılının kısa bir özetini sevenleriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 13:40