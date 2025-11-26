Trend
Bir dönem ekranların sevgilisi olmuştu…Mine Çayıroğlu 49 yaşında ortaya çıktı! Değişimine bakın...
Henüz küçük yaşlarda ekran macerasına başlayan Mine Çayıroğlu, 1986 yapımı Çalıkuşu dizisindeki rolüyle hafızalara kazındı. Yıllar boyunca gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü isim, şimdi 49 yaşında. Mine Çayıroğlu'nun son hâlini görenler ise değişimine şaşırmadan edemiyor.
Giriş Tarihi: 26.11.2025 10:14