Bir dönem ekranların sevgilisi olmuştu…Mine Çayıroğlu 49 yaşında ortaya çıktı! Değişimine bakın...

Oyuncu, "Çocuk oyuncu olmanın hayatınıza bir artısı hiç oldu mu" sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

"Yaşınızdan daha erken olgunlaşıyorsunuz. Ergenlik dönemimde çok sıkıcıydım. Yaş aldıkça çocuk ruhum ortaya çıktı. Çocukken olgunlaşmak zorundaydım. Çünkü hep büyük insanların yanındaydım. Setteki disiplinden, çocukluğumu tam anlamıyla yaşayamadım. Ama Şile'de belli bir dönem çok güzel bir çocukluk geçirdim. Ağaçların tepelerinde geçen yaramaz bir çocukluk zamanım var. Sete ne zaman gitsem bir olgunluk çöküyordu üzerime. Şimdi öyle değilim. İş ciddiyetim tabii ki var ama işin eğlenceli kısımlarına da bakıyorum. Sonuçta eğlenceli bir iş yapıyoruz."