Bir dönem nefretle izledik… Üvey Baba’nın zalim Halil’i Şemsi İnkaya yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Türk televizyon tarihinin en unutulmaz kötü babalarından biriydi Şemsi İnkaya. Bir döneme damga vuran Üvey Baba dizisinde hayat verdiği "Halil" karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:25
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:26