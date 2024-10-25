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Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan'ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

Bir döneme damga vuran "Popstar" yarışmasıyla bir anda yıldızı parlayan Bayhan Gürhan, eviyle gündem oldu. Bayhan'ın yaşadığı evi hayran bıraktı. Ünlü ismin tespih koleksiyonu dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 09:35
Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan’ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

"Popstar" yarışmasında kendine has tarzıyla dikkat çeken Bayhan Gürhan bu kez eviyle gündemde...

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan’ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

Türkiye'ye damgasını vuran Popstar, jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla bir neslin hafızasına kazındı. Popstar yarışmasından adını bugünlere taşıyan birçok isim çıktı. Bu isimlerden biri de Popstar Bayhan...

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan’ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Popstar Bayhan yıllar sonra ortaya çıktı.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan’ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri üyeliği yaptığı Popstar yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Bayhan Gürhan, yıllar sonra son haliyle ortaya çıktı.

Bir döneme damgasını vurmuştu! Popstar Bayhan’ın evi göz kamaştırdı! Koleksiyonu dikkat çekti...

Kendine has şarkı yorumu ve performansıyla hafızalara kazınan Popstar Bayhan'ı görenler gözlerine inanamadı.

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