Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

TATAR RAMAZAN

1990 yılında vizyona girerek Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor.

Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicinin hafızasında yer etti ve usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi. Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında gösterime giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti.