Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır'ın unutulmaz rolleri
Sadece oynadığı karakterlerle değil, bakışları, duruşu ve sessizliğiyle de iz bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının hafızasına silinmeyecek bir miras bıraktı. 180'i aşkın film ve çok sayıda diziye hayat veren usta oyuncu, yıllar geçse de unutulmayan karakterleriyle milyonların gönlünde yaşamaya devam ediyor. İşte Kadir İnanır'ın sinema tarihine damga vuran unutulmaz rolleri…
Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:53
Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:16