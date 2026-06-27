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Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır'ın unutulmaz rolleri

Sadece oynadığı karakterlerle değil, bakışları, duruşu ve sessizliğiyle de iz bırakan Kadir İnanır, Türk sinemasının hafızasına silinmeyecek bir miras bıraktı. 180'i aşkın film ve çok sayıda diziye hayat veren usta oyuncu, yıllar geçse de unutulmayan karakterleriyle milyonların gönlünde yaşamaya devam ediyor. İşte Kadir İnanır'ın sinema tarihine damga vuran unutulmaz rolleri…

Giriş Tarihi: 27.06.2026 11:53 Güncelleme Tarihi: 27.06.2026 12:16
Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

Türk sinemasının efsane isimlerinden Kadir İnanır, 77 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefatı, sanat dünyasını ve onu yıllardır büyük bir sevgiyle takip eden milyonları derin bir yasa boğdu.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

Yarım asrı aşan sanat yaşamına 180'i aşkın film ve çok sayıda televizyon dizisi sığdıran İnanır, canlandırdığı unutulmaz karakterlerle kuşakların ortak hafızasında silinmez bir yer edindi. Her rolüne kattığı derinlik ve güçlü oyunculuğuyla Türk sinemasına damga vuran usta isim, ardında unutulmayacak bir miras bıraktı.

İŞTE KADİR İNANIR'IN HAFIZALARA KAZINAN UNUTULMAZ ROLLERİ…

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

DÖNÜŞ

Safa Önal'ın kaleme alıp Türkan Şoray'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dönüş", Kadir İnanır'ın güçlü oyunculuğuyla dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Filmde İnanır, Almanya'ya çalışmak için giden ve köyüne döndüğünde eşi hakkında yayılan söylentilerle yüzleşmek zorunda kalan İbrahim karakterine hayat verdi.

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Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

DEVLERİN AŞKI

1976 yapımı Türk sinemasının unutulmaz romantik dram filmlerinden biri olarak Osman F. Seden yönetmenliğinde izleyiciyle buluştu. Yapımcılığını İrfan Ünal'ın üstlendiği filmde başrolleri Türkan Şoray ve Kadir İnanır paylaştı.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

Hikâye, büyük bir iş insanı olan Süreyya Bey'in hayatını kurtaran genç adam Tarık'ı yanına almasıyla başlar. Zamanla güvenini kazanan Tarık, Süreyya'nın en yakın adamı haline gelirken, ikilinin arasındaki dostluk beklenmedik bir aşk yüzünden sınanır. Tarık'ın geçmişinde unutamadığı sevgilisi Türkan'ın, Süreyya'nın hayatında ortaya çıkmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır ve aşk, kıskançlık ile ihanetin gölgesinde büyük bir çatışmaya dönüşür.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

KARA GÖZLÜM

1970 yılında usta yönetmen Atıf Yılmaz imzasıyla beyaz perdeye taşındı ve Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ı ilk kez aynı filmde buluşturdu.

Balıkçı Azize ile "Şopen" lakabıyla tanınan genç bir bestecinin dokunaklı aşkını konu alan yapım, yıllar geçmesine rağmen etkisini korumayı başardı. Türkan Şoray'ın canlandırdığı Azize'nin balık satarken söylediği neşeli türkü ise filmin en unutulmaz sahneleri arasında yer alarak izleyicilerin hafızasına kazındı.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

SELVİ BOYLUM AL YAZMALIM

Türk sinemasının en özel aşk filmlerinden biri olarak yıllara meydan okumaya devam ediyor. Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı eserinden uyarlanan filmde Atıf Yılmaz yönetmen koltuğunda otururken, başrolleri Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin paylaştı.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

Kamyon şoförü İlyas ile Asya'nın tutkulu aşkıyla başlayan hikâye, yaşanan ihanetin ardından bambaşka bir yöne evrilir. Hayatına Cemşit ile devam etmeye çalışan Asya'nın, yıllar sonra geri dönen İlyas karşısında verdiği karar; "Sevgi emektir" sözüyle birlikte Türk sinemasının en unutulmaz finallerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

TATAR RAMAZAN

1990 yılında vizyona girerek Kadir İnanır'ın kariyerindeki en unutulmaz yapımlardan biri oldu. Kerim Korcan'ın aynı adlı eserinden uyarlanan ve Melih Gülgen'in yönetmenliğini üstlendiği film, adaletsizliğe boyun eğmeyen cesur bir Kırım Tatarı'nın mücadelesini konu alıyor.

Kadir İnanır'ın hayat verdiği Ramazan karakteri, haksızlıklara karşı dimdik duran tavrıyla izleyicinin hafızasında yer etti ve usta oyuncuyla özdeşleşen rollerden biri haline geldi. Büyük ilgi gören yapımın hikâyesi, 1992 yılında gösterime giren Tatar Ramazan Sürgünde filmiyle devam etti.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

YILANLARIN ÖCÜ

Fakir Baykurt'un aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan ve toplumsal gerçekçi yapısıyla dikkat çeken önemli filmler arasında yer aldı. Şerif Gören'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Fatma Girik, Kadir İnanır, Erdal Özyağcılar, Serpil Çakmaklı ve Nur Sürer başrolleri paylaştı.

Köyde bir ev ve arazi meselesi yüzünden iki aile arasında büyüyen çatışmayı anlatan film, dönemin sosyal sorunlarını çarpıcı bir dille beyaz perdeye taşıdı. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Kara Bayram karakteri ise güçlü duruşu ve adalet arayışıyla hafızalara kazınan performanslarından biri oldu.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

DİLA HANIM

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1977 yılında izleyiciyle buluşan unutulmaz yapımlardan biri oldu. Filmin başrollerinde Yeşilçam'ın iki usta ismi Türkan Şoray ile Kadir İnanır yer aldı.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

Orhan Aksoy'un yönetmenliğini, Safa Önal'ın ise senaryosunu üstlendiği film; eşini bir kan davası nedeniyle kaybeden Dila'nın, katil olduğunu bilmeden Karadağlı Rıza'ya âşık olmasını konu alıyor. Dram ve aşkı ustalıkla harmanlayan yapım, Kadir İnanır'ın en çok hatırlanan performansları arasında gösteriliyor.

Bir efsanenin ardında kalan izler... Kadir İnanır’ın unutulmaz rolleri

72. KOĞUŞ

Orhan Kemal'in aynı adlı hikâyesinden sinemaya uyarlanan ve Erdoğan Tokatlı'nın yönetmenliğini üstlendiği çarpıcı bir yapım olarak öne çıktı. Filmde Kadir İnanır, genç, cesur ve saf bir Karadeniz delikanlısı olan Ahmet Kaptan karakterine hayat verdi.

İkinci Dünya Savaşı yıllarında hapishaneye düşen Ahmet Kaptan'ın yokluk içindeki yaşamı, koğuş arkadaşlarıyla kurduğu ilişkiler ve annesinin gönderdiği para sonrası değişen dengeler, hikâyenin temelini oluşturur. Güçlü dram yapısıyla dikkat çeken film, İnanır'ın en etkileyici performanslarından biri olarak Türk sinema tarihinde yerini aldı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör