Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Bir Gece Masalı 10.Bölüm:

"Sen ol da, ister yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da."

Şems-i Tebrizi

Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler.