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Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

ATV dizisi Bir Gece Masalı'nda bu akşam; Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler.

Giriş Tarihi: 05.11.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 08:47
Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Bir Gece Masalı 10.Bölüm:

"Sen ol da, ister yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da."

Şems-i Tebrizi

Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler.

Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Mahir'in güçsüz düşmesi Selim'in Canfeza'yı yeniden ayağına getirmesini sağlar.

Bir Gece Masalı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!

Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir.

Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir.

Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

"Bir Gece Masalı" 10'uncu bölümüyle bu akşam atv'de...

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