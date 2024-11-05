Bir Gece Masalı’nda Mahir ölümle karşı karşıya!

Bir Gece Masalı 10.Bölüm: 'Sen ol da, ister yar ol, ister yara. Lütfun da başım üstüne, kahrın da.' Şems-i Tebrizi Mahir'in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet'le ilgili travmalarını da tetikler. Mahir'in güçsüz düşmesi Selim'in Canfeza'yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Bir Gece Masalı 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir. 'Bir Gece Masalı' 10'uncu bölümüyle bu akşam atv'de...