Trend Galeri Trend Magazin Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

atv ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza rolüyle boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gördünüz mü? Yetenekli oyuncunun annesini güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...

Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:29
Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Daha önce Kardeşlerim dizisinde izlediğimiz Su Burcu Yazgı Coşkun Bir Gece Masalı dizisinde 'Canfeza' rolü ile de tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve şimdilerde ekranların aranan genç yıldızlarından olan Su Burcu Yazgı Coşkun, sosyal medyanın en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Adeta setlerde büyüyen ve güzelliğiyle de adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun en büyük destekçisi ise annesi Miraç Gündüz...

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Anne-kızı yan yana görenler bazı sosyal medya kullanıcıları; "Güzelliğini annesine borçlu!", "Abla-kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulunuyor.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun’un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Su Burcu Yazgı Coşkun'un biricik annesi Miraç Gündüz...

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