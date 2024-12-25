Trend Galeri Trend Magazin Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

Bir Gece Masalı'nın Canfeza'sı Su Burcu Yazgı Coşkun'un sarışın annesi annesi hayran bıraktı! Güzelliğini annesine borçlu!

atv ekranlarının reyting rekorları kıran yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Canfeza rolüyle boy gösteren Su Burcu Yazgı Coşkun'un annesini gördünüz mü? Yetenekli oyuncunun annesini güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...