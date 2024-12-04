Trend Galeri Trend Magazin Bir Gece Masalı'nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Bir Gece Masalı'nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldız ismi Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de övgülerin odağında. Özel hayatı merak konusu olan Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor. Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya sırıl sıklam aşık olan Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in memleketi bakın neresiymiş... Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilir! İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 04.12.2024 06:56 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 06:57
Bir Gece Masalı’nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv ekranlarında sevilen oyuncular Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrol olduğu Bir Gece Masalı rüzgarı esmeye devam ediyor.

Bir Gece Masalı’nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Atv'nin yeni sezona bomba gibi başlayan yeni dizisi "Bir Gece Masalı", Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Bir Gece Masalı’nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

Bir Gece Masalı’nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

Özel hayatı markaj altında olan Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

Bir Gece Masalı’nın karizmatik yıldızı Burak Deniz ile belki de hemşehrisiniz! Burak Deniz bakın nereliymiş...

33 yaşındaki karizmatik oyuncu Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor.

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