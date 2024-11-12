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Bir Gece Masalı'nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! 'Urfalı Mahir' Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilirsiniz! Atv ekranlarının gözde dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de övgüleri topluyor. Her yaptığı, her söylediği merak edilen Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz ilgi ile takip ediliyor. Burak Deniz'in hakkında merak edilenlerden biri de memleketi. Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya sırıl sıklam aşık olan Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in gerçekte memleketi bakın neresiymiş... İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 12.11.2024 06:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 06:52
Bir Gece Masalı’nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! ’Urfalı Mahir’ Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

Atv ekranlarında sevilen oyuncular Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrol olduğu Bir Gece Masalı rüzgarı esmeye devam ediyor.

Bir Gece Masalı’nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! ’Urfalı Mahir’ Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

Atv'nin yeni sezona bomba gibi başlayan yeni dizisi "Bir Gece Masalı", Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyor.

Bir Gece Masalı’nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! ’Urfalı Mahir’ Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

Bir Gece Masalı’nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! ’Urfalı Mahir’ Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

Özel hayatı markaj altında olan Bir Gece Masalı'nın Urfalı Mahir'i Burak Deniz hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

Bir Gece Masalı’nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! ’Urfalı Mahir’ Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...

33 yaşındaki karizmatik oyuncu Burak Deniz hakkında merak edilenler arasında memleketi de geliyor.

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