Bir Gece Masalı'nın yakışıklı yıldızı Burak Deniz hemşehrisiniz olabilir! 'Urfalı Mahir' Burak Deniz bakın gerçekte nereliymiş...
Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Burak Deniz ile hemşehri olabilirsiniz! Atv ekranlarının gözde dizisi Bir Gece Masalı'nın yıldızı Burak Deniz, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de övgüleri topluyor. Her yaptığı, her söylediği merak edilen Bir Gece Masalı'nın Mahir'i Burak Deniz ilgi ile takip ediliyor. Burak Deniz'in hakkında merak edilenlerden biri de memleketi. Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun'un hayat verdiği Canfeza'ya sırıl sıklam aşık olan Urfalı Mahir'i canlandıran Burak Deniz'in gerçekte memleketi bakın neresiymiş... İşte Burak Deniz'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...
Giriş Tarihi: 12.11.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 06:52