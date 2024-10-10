Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu
Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan hakkında dava açıldı. Alan'ın Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi kozmetik ürün satışı yapıp, yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı kaydedildi. Birçok dükkânında da yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlendi.
Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 06:57