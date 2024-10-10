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Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat'ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Kara para aklama suçlamasıyla yargılanan güzellik merkezi sahibi fenomen Dilan Polat'ın da yakın arkadaşı olarak bilinen ve onun gibi Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan hakkında dava açıldı. Alan'ın Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi kozmetik ürün satışı yapıp, yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı kaydedildi. Birçok dükkânında da yetkisiz sağlık hizmeti verdiği belirlendi.

ARZU KAYA
Giriş Tarihi: 10.10.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 06:57
Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikâyetçi oldu. Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti. Ayrıca Alan Güzellik Merkezi'ndeki işlemlerde kullanılan ürünlerin iç ve dış ambalajlarında yasal olarak yer alması gereken unsurların bulunmadığını da kaydetti.

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

BİLİRKİŞİ USULSÜZLÜKLERİ BELİRLEDİ
Savcılık şikâyetin ardından soruşturmaya başladı, bilirkişi raporu da aldı. Raporda, markaya ait kozmetik ürünlerinin Sağlık Bakanlığı sisteminde kaydının olmadığı, ambalaj üzerinde yer alması gereken ürün formülasyon içeriğinin bulunmadığı, üretim ve son kullanma tarihlerinin parti ve seri numarasının yazılı olmadığı, raf ömrünün belirtilmediği, özel kullanım önlemlerinin yer almadığı aktarıldı.

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Kozmetik ürünlerin takibini sağlayabilmek için piyasaya arz edilmeden Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapılmasının ve kaydının oluşturulmasının zorunlu olduğu da kaydedilen raporda, markalı kozmetik ürünlerinin Sevim Alan ismiyle faaliyet gösteren güzellik salonu şubelerine ait sosyal medya hesaplarından, bir e-ticaret mağazasından da satışının yapıldığı ifade edildi.

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Markanın sabun, krem, vücut spreyi, kaş kirpik serumu gibi birçok kozmetik ürünü satışı yaptığı belirtilen raporda, bu ürünlerle Sevim Alan'ın güzellik merkezlerinde insanlara işlem de yapıldığı kaydedildi. Ayrıca ürünlerin Sağlık Bakanlığı onayı olmadığı halde onayı varmış gibi, doğal olmadığı halde doğalmış gibi sundukları ve şüphelilerin yasadışı yollardan ürettikleri veya elde ettiği ürünlerle insan sağlığına zarar verdiği, yasa dışı gelir sağladığı aktarıldı.

Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ İLE SAĞLIĞA TEHLİKELİ İLAÇ YAPMA-SATMADAN DAVA
Savcılık, şüphelilerin satmış oldukları ve güzellik salonunda kullanmış oldukları ürünlerle suç işlediklerini belirtti. "Zehirli Madde İmali ve Ticareti Yapmak" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından 6'şar yıla kadar hapislerini istedi.

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