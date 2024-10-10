Bir güzellik merkezi skandalı daha! Dilan Polat’ın arkadaşı Sevim Alan zehir ticaretinden davalık oldu

Türkiye'de çok sayıda güzellik merkezi olan ünlü güzellik uzmanı Sevim Alan'ın Sağlık Bakanlığı'nından onaysız kozmetik ürün satışı yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, S.M. adlı bir kadın Sevim Alan ve eşi Tufan Alan'dan şikâyetçi oldu. Çiftin, kozmetik ürünleri satan bir marka ile Sevim Alan ismi ve markası altında çok sayıda ürünün Sağlık Bakanlığı onay, izin ve ruhsat olmadan, taşıması zorunlu yasal unsurları barındırmadan, yasa dışı yollarla ve insan sağlığına zarar şekilde halka arz edildiğini belirtti. Ayrıca Alan Güzellik Merkezi'ndeki işlemlerde kullanılan ürünlerin iç ve dış ambalajlarında yasal olarak yer alması gereken unsurların bulunmadığını da kaydetti.