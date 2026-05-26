Trend Galeri Trend Magazin “Bir küpem var” diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

“Bir küpem var” diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Türk sinemasına damga vuran Yeşilçam efsanelerinin kamuoyuna yansıyan mal varlıkları ve mirasları gündemdeki yerini koruyor. İşte Fatma Girik'ten Orhan Gencebay'a kadar usta isimlerin farklı şehirlere uzanan mirasları!

Giriş Tarihi: 26.05.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 14:53
Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Türk sinemasına ve müzik dünyasına yön veren efsane isimlerin birikimleri, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Yıllarca süren sanatsal çalışmaların ardından usta sanatçıların gayrimenkul yatırımları, arsa varlıkları ve varislerine bıraktıkları miraslar sık sık gündeme taşınıyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Beyaz perdenin ve sahnelerin unutulmaz figürlerinin adı anılan birikimleri, İstanbul'un seçkin semtlerinden yurt dışına kadar geniş bir yelpazede çeşitlilik gösteriyor.

İşte usta sanatçıların kamuoyuna yansıyan, konuşulan ve iddialara konu olan mal varlığı listesi:

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

ORHAN GENCEBAY

Yeşilçam dünyasının güçlü sesleri arasında yer alan Orhan Gencebay'ın, İstanbul'un prestijli bölgelerinde çok sayıda konut ve ticari alana sahip olduğu iddia ediliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Sanatçının Bodrum'da lüks bir yazlığının bulunduğu, ayrıca memleketi Samsun'da da taşınmaz varlıklarının yer aldığı belirtiliyor

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Gencebay'ın aynı zamanda Baltalimanı bölgesindeki yalı dairesini 120 milyon euro fiyat etiketiyle piyasaya sürdüğü yönündeki söylentiler ise uzun süre gündemi meşgul eden gelişmeler arasında gösteriliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

FATMA GİRİK

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik, hayattayken sahip olduğu varlıkları kendi ifadeleriyle, "Orta halli bir ev, bir otomobil, 20 yıl önce aldığım bir küpe ve bir yüzük" sözleriyle sıralamıştı.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

FİLİZ AKIN

Filiz Akın'ın mal varlığının İstanbul, Ankara ve Paris'te yer alan çeşitli gayrimenkullerden oluştuğu belirtiliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Usta oyuncunun özellikle İstanbul'un Etiler ve Bebek bölgelerinde lüks dairelerinin bulunduğu ifade ediliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

AHU TUĞBA
1 Eylül 2024 yılında hayatını kaybeden Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik de annesinin mirasını, "5 kişiye yetecek mirası kaldı, günah rakamı söyleyemem" sözleriyle dile getirmişti.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

İBRAHİM TATLISES

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden İbrahim Tatlıses'in gayrimenkul yatırımları ve taşınmaz varlıkları da sık sık basına yansıyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Kamuoyunda konuşulan ve sanatçıya ait olduğu ileri sürülen geniş emlak listesinde Seyrantepe bölgesinde yer alan 32 adet daire ile 4 dükkanın, kentsel dönüşüm bölgelerinden Fikirtepe'de bulunduğu belirtilen 4 dairenin ve İstanbul'un çeşitli semtlerine yayıldığı ifade edilen 5 ayrı konutun yer aldığı iddia ediliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Bunların yanı sıra sanatçının Şanlıurfa ve Kuşadası sınırları içinde arsalara sahip olduğu, İzmir'de konumlandığı ileri sürülen 5 lüks daire ile Bodrum'da kendisine ait olduğu dile getirilen 12 villa ve geniş bir arazinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

DEMET AKALIN

Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Bir küpem var diyen de var, 120 milyon Euro’luk yalı satan da: İşte Yeşilçam ustalarının akılalmaz mirasları!

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.