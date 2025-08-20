Trend Galeri Trend Magazin Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasında hafızalara kazınmıştı Berna Karagöz. Yarışmanın ardından adeta ortadan kaybolan çocuk yıldız, bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi. Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu'nun son haline bakın...

Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:27
Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Bir zamanlar büyük ilgiyle izlenen şarkı yarışması Bir Şarkısın Sen'in yarışmacıları hala gündemde. Uzun bir aradan sonra tekrar dikkatleri üzerine çeken Berna Karagözoğlu, "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınan ve herkesin sevdiği o sevimli kız, şimdi büyüdü. Berna Karagözoğlu'nu geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda görenler ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Yarışma sonrası büyük bir ün kazanan Karagözoğlu, Bir Şarkısın Sen programı yayımlandığı dönemde sadece 9 yaşındaydı ve Türkiye'nin gündeminde büyük bir yer edinmişti. Berna Karagözoğlu, katıldığı bu şarkı yarışmasında "Fındık Kurdu Berna" olarak tanınmış ve kısa bir süre içinde herkesin tanıdığı, sevdiği bir yarışmacı haline gelmişti.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

O zamanlar 9 yaşında olan Karagözoğlu şimdilerde 25 yaşına geldi. Ancak o sevimli halinden eser kalmadı.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Sahne aldığı mekanda kostümüyle ve tarzıyla büyük şaşkınlık yaşattı.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

İşte Fındık Kurdu Berna'nın son hali...

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

ÇOCUKKEN İZLEYENLERİN GÖNLÜNDE TAHT KURMUŞTU

Neşeli halleri, hareket ve tavırlarıyla hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakilerin gönlünde taht kuran Karagözoğlu "Büyümüş de küçülmüş" yorumları alıyordu.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Karagözoğlu, şimdilerde ise çeşitli mekanlarda şarkı söylemeye devam ediyor.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Sahne şovları ve bir usta gibi şarkı söylemesiyle tanınan büyümüş de küçülmüş o çocuktan artık eser yok.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Fındık Kurdu Berna lakabıyla hafızamızda yer edinen Berna Karagözoğlu şimdilerde 25 yaşında.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Fındık Kurdu, yarışmada sesi kadar sempatik tavırlarıyla da kısa sürede hepimizi etkilemişti.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Yarışma bittikten sonra ortalardan kaybolan Berna Karagözoğlu'nu şimdilerde tanımak biraz güç.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Hilal Taş'a verdiği o röportajda samimi açıklamalarda bulunmuştu...

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

İŞTE O RÖPORTAJ!

Türkiye onu atv'de yayınlanan Bir Şarkısın Sen yarışması ile tanıdı. O zaman 8 yaşındaydı. Güzel sesi, kıpır kıpır halleri, büyümüş de küçülmüş gibi tavırlarıyla ona Fındık kurdu dediler. Herkesin kalbini fetheden Fındık kurdu Berna Karagözoğlu artık bir geç kız oldu. Karagözoğlu: "Büyüdüğümü çıkaracağım yeni şarkı ile göstermek istiyorum. Artık Berna büyüdü desinler" diyor.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Enerjisinden hiçbir şey kaybetmemiş Berna, hâlâ kıpır kıpır. Yaş farkımız az olduğu için programı ve tabii ki Berna'yı çok iyi hatırlıyorum. Yarışmayı hayatında önemli bir yere konumlandırıyor.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Berna: "Beş yaşımda başladım aslında müziğe. Babam müzisyen, birlikte festivallerde, konserlerde sahne alıyorduk. Okuma yazma bilmediğim için babam şarkıyı söylüyor ben de aklımda tutup tekrarlıyordum.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Birinci sınıfa başladığımda atv'de 'Bir Şarkısın Sen çocuk yetenekleri arıyor' diye reklamlar çıkmıştı. Ablam ve sınıf öğretmenim babama 'Berna kesinlikle bu programa katılmalı' dedi.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Ama babam 'O kadar çocuğun içinde Berna'yı mı beğenecekler?' diyerek istemedi. Babam sahnede neler yapabileceğimi biliyordu. Neden böyle düşündü diye çok üzülmüştüm"diyor.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Babasını ikna edip Kastamonu'nun bir köyünden çıkıp düşmüşler yollara. Samsun'daki elemeleri bir gün ile kaçırmış. Oradan kalkıp İstanbul'a gelmişler. Berna, "Jüri üyeleri beni görünce 'Sen mi şarkı söyleyeceksin' diyerek şaşırdılar. Başladım 'Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, aşk imkansız' şarkısını söylemeye.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Sekiz yaşındaki birinden bu şarkıyı duyunca daha çok şaşırdılar. Devam ettim 'Ben seni çok sevdim ama onursuz da yaşayamam' şarkısını söylemeye."

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Programa kabul edilmiş ama bu kez de annesi istememiş. Babasıyla bir sabah kalkıp sessiz sedasız İstanbul'a gelmişler. Berna: "Kendimi birden farklı bir hayatın içinde buldum. İstanbul'da okumaya başladım.

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

Kendimi gösterebileceğim alan oluştu. Bunları hep istiyordum. Koreografi hazırladım. İstediğim gibi dans ettim ve çok beğendiler. Erol Evgin de bana Fındık kurdu ismini taktı. Kimse Berna demiyordu."

Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!

AMCALAR TEYZELER SEVDİ
Bu sürede okulda istenmeyen öğrenci olmuş. Berna: "Okuldakiler benimle çok uğraştı, taş attılar, merdivende çelme taktılar. Psikolojik olarak çok etkiledim. Amcalar ve teyzeler beni çok sevdi ama yaşıtlarım beni sevmedi. Yarışma iki yıl sürdü. Bittiğinde ise Kastamonu'ya geri döndüm.