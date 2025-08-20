Trend
Galeri
Trend Magazin
Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!
Bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi! 25 yaşındaki Fındık Kurdu Berna’nın bir de son haline bakın!
''Bir Şarkısın Sen'' adlı çocuk şarkı yarışmasında hafızalara kazınmıştı Berna Karagöz. Yarışmanın ardından adeta ortadan kaybolan çocuk yıldız, bir mekanda şarkı söylerken görüntülendi. Şimdilerde 25 yaşında olan Berna Karagözoğlu'nun son haline bakın...
Giriş Tarihi: 20.08.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:27