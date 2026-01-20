Trend Galeri Trend Magazin Bir reklamla meşhur olmuştu... Seda Renda’yı şimdi tanıyabilecek misiniz? Bakın ne yapıyor

Sadece bir reklam filmiyle herkesin aklında yer etmişti. Yıllar geçti, Seda Renda büyüdü, evlendi ve anne oldu. Şimdi son halini görünce tanıyabileceğinize emin olamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 20.01.2026 14:32 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:33
Oynadığı reklam filmindeki '10 yüz bin milyon baloncuk yuttum' repliği ile hafızalarımızda yer eden minik yıldızı hatırladınız mı? Güneş gözlükleri, pembe mayosu, kıvırcık saçları ve beyaz ayısı ile "10 yüz bin milyon baloncuk yuttum" diyen o küçük sevimli kızı şimdi tanıyabilen aşk olsun.

Minik yıldız Seda Renda şimdilerde bambaşka bir hayat yaşıyor. Henüz 5 yaşındayken dönemin ünlü içecek markalarında birinin yüzü olmuş ve söyleyemediği cümle ona şöhreti de beraberinde getirmişti.

Çocuk yıldızın şöhreti kısa sürmüş ve adeta sırra kadem basmıştı... Evlenip, anne olan ve bambaşka bir iş yapan Seda Renda Akalan'ı şimdi tanımak çok zor.

ESKİ POPÜLERLİĞİNİ YAKALAYAMADI

Los Angeles'ta sinema-televizyon okuyan Seda Renda 19 yaşına geldiğinde sevilen reklamda bir kez daha karşımıza çıksa da hiçbir zaman eski popülerliğini yakalayamadı.

"ÇOK DA ŞEKERMİŞİM"

14 yıl sonra yeniden aynı reklamla ekranlarda boy gösteren Seda Renda o dönem şunları söylemişti:

''Amacım iyi bir oyuncu olmak. Ekranlardan epey uzak kaldım, ama yabancılaşmadım. İlk reklam filmimden sonra oyuncu olmaya karar vermiştim zaten. O zamanki halime bakıyorum, nasıl becermişim, çok da şekermişim diyorum. Ben kamera önü için doğmuşum. Son çekim için sadece bir günlüğüne Amerika'dan geldim. Bunu bana başka hiçbir kuvvet yaptıramazdı.''

EVLENDİ VE ANNE OLDU

Ama hiç de hayal ettiği gibi ünlü bir oyuncu olmadı. Herkes onu 5 yaşındaki hali ile hatırlamaya devam ediyor. '10 Yüz Bin Milyon Baloncuk'un üzerinden neredeyse 30 yıl geçti. O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu.

5 YILDIZLI BİR OTELDE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ

Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde Turizm sektöründe. Seda Renda da eşi gibi 5 yıldızlı bir otelde üst düzey yöneticilik yapıyor. Vaktinin çoğunu ise çocuğuyla geçiriyor.

Çocuk yıldızların yıllar içindeki değşimlerini sizler için derledik...

Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Şimdilerde 26 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

İşte Akasya Durağı'nın Can'ı Erimşah Bora'nın son hali...

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Erimşah Bora sosyal medyada da aktif değil.

Üniversitede Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra Oyun Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans yapan Erimşah Bora eğitmenlik de yapıyor.

ÇAĞLA ŞİMŞEK

Küçük Gelin değişimi ile sosyal medyayı salladı! Çağla Şimşek şimdilerde güzelliği ile dikkat çekiyor.

Çocuk yaşta setlerle tanışan, başarılı oyunculuğuyla yıldızı parlayan Çağla Şimşek, renkli güzel gözleri ile de tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

İlk olarak "Hayat Devam Ediyor" dizisinde rol alan, ardından "Küçük Gelin" dizisi ile hafızalara kazınan Çağla Şimşek, değişimi ile dudak uçuklattı.

Şimdilerde genç bir kız olan Çağla Şimşek son olarak 'Tozlu Yaka'.dizisi ile ekranlarda boy gösterdi.

ÇAĞLA ŞİMŞEK

ÇAĞLA ŞİMŞEK

BELEMİR TEMİZSOY

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı "Ayşe" karakteriyle hafızalara kazınan Belemir Temizsoy'un değişimi ise ağızları açık bıraktı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Belemir Temizsoy'un paylaşımlarına adeta beğeni yağıyor.

Bir dönem ekranlara damgasını vuran Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimlerin yer aldığı Cennet Mahallesi dizinin çocuk yıldızları Belemir Temizsoy ile Seyit Karabulut değişimleri ile dikkat çekti.

YouTube kanalına makyaj videoları çeken Belemir Temizsoy şarkıcı Hadise'ye olan benzerliğiyle ağızları açık bıraktı.

BELEMİR TEMİZSOY

BELEMİR TEMİZSOY

BELEMİR TEMİZSOY

SEYİT KARABULUT

Cennet Mahallesi'nin Aliş'i kara çocuk Seyit Karabulut ise çoktan evlenip baba oldu.