Trend Galeri Trend Magazin Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu'ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu'ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Oyuncu İlker İnanoğlu geçtiğimiz yılın Nisan ayında iş insanı babası Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Baba acısıyla adeta yıkılan İnanoğlu, birkaç gün önce ise annesi Filiz Akın'ı toprağa verdi. Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kalan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabında yürekleri sızlatan bir paylaşım yaptı...

Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:06
Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu’ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Başarılı oyuncu İlker İnanoğlu, 2024 yılının Nisan ayında iş insanı, yönetmen ve yapımcı babası Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti.

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu’ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Baba acısıyla sarsılan İnanoğlu, o yıl zor dönemlerden geçmişti.

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu’ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

İlker İnanoğlu, şimdi ise babasının ölüm yıl dönümünde yürekleri sızlatan bir paylaşım yaptı.

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu’ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Yakışıklı oyuncu babası Türker İnanoğlu ile olan geçmiş yıllara ait bir fotoğraf karesini paylaşarak, "Bir sene olmuş bile Babamı toprağa vereli. Aynı sene içinde hem annemi hem de babamı kaybettim Allah Rahmet Eylesin." notunu düştü. İnanoğlu, yayınladığı paylaşımla birçok "Bu acıya yürek dayanmaz" şeklinde yorumlar aldı.

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu’ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Öte yandan İlker İnanoğlu birkaç gün içinde annesi Filiz Aın'ı kaybederek, aynı acıyı tekrar yaşamıştı. Kanser hastalığı nedeniyle daha önce birçok kez hastaneye kaldırılan ve tedavi gören Akın'ın bu hastalık sonucu ses telleri ve ses tonu ciddi zarar görmüştü.