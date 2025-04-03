Trend Galeri Trend Magazin Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu'ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kaldı... Oyuncu İlker İnanoğlu'ndan yürekleri sızlatan paylaşım: Bu acıya yürek dayanmaz

Oyuncu İlker İnanoğlu geçtiğimiz yılın Nisan ayında iş insanı babası Türker İnanoğlu'nu kaybetmişti. Baba acısıyla adeta yıkılan İnanoğlu, birkaç gün önce ise annesi Filiz Akın'ı toprağa verdi. Bir yıl içinde hem öksüz hem de yetim kalan başarılı oyuncu, sosyal medya hesabında yürekleri sızlatan bir paylaşım yaptı...