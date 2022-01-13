Bir Zamanlar Çukurova’nın Hakan’ı İbrahim Çelikkol: Oğlum Ali benim geleceğim!

Bu sezon atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisine katılan İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri ve doğayla ilişkisini Esquire dergisine anlattı.

■ Dizinin dördüncü sezonuna üçüncü başkarakter olarak girerken endişelendiğiniz oldu mu? Sizi bu projeye çeken neydi?

Benim için başkarakter; senaryoya ve dizinin içindeki bütün karakterlere can veren yapım, onları yaşatan yönetmen ve var olan ekiptir. Endişe hayatın içindeki heyecandır. Neler yaşayacağını tahmin etmektense ne yapabileceğini görmek asıl olandır.





SOKAKTA BÜYÜDÜM



■ Modelliğe ve oyunculuğa başlama hikayeniz 'keşfedilme' ile başlıyor. Siz bu tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Sizce de hayat tesadüflerden ibaret değil mi? Ki tesadüf dediğiniz gerçeğin ta kendisi aslında. Öyle ki sizi hayatın içine sokuyor ve orada tutunmanız için size bir şans veriyor. Benim yaşadığım hissiyatsa sanırım arkamdaki babam, annelerimizin duası ve kalbim oldu.

■ Mutlu bir anınızı sorsam, çocukluktan hangi kare gelir aklınıza?

Ben çocukluğumla ve büyüdüğüm yerle ilgili hâlâ kendimi çok şanslı hissediyorum. Tamamen gerçek, hayatla, insanlarla iç içe bir çocukluktu benimki. Sokakta büyüdüm diyebiliriz. Bozuk paraları dizip kule yapardık, lunaparka giderdik, kayığa binerdik; yani neşeyle geçen bir çocukluk var hafızamda.

■ Basketboldan vazgeçmek, modellikten vazgeçmek, hatta bir dönem oyunculuktan vazgeçmek... Bu kararlardan pişmanlık duyduğunuz oldu mu?

Günün sonunda, tercihlerim doğru ya da yanlış olsun, hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Benim algıma göre hayat tamamen deneyimlerden ibaret. Tercihlerimizin değişmesi de bizi daha farklı deneyimlere yönlendiriyor ve sonuca baktığımızda bu ruhumuzun zenginliğini ortaya koyuyor. Basketbolun hayatımdan çıkmasından bahsedecek olursak, bu koşullar sonucu bir mecburiyetti aslında ama yine de bugün baktığımda hiç pişman değilim.



■ Spot ışıklarından doğaya sığınan bir yanınız var...

Mesleğim farklı olsa da tercih ettiğim yaşam biçimi aynı olurdu. Bir şeylerden kaçmak söylemi yerine kendimi huzurlu ve kendim hissettiğim şekilde yaşıyorum demek daha doğru. Şehir hayatının enerjisinin de yeri ayrı ama bu doyuma ara ara şehirde vakit geçirerek de ulaşabiliyorum. Hayatımın genelini sakin, doğayla, hayvanlarla geçirmeyi tercih ediyorum.

■ Set dışındaki zamanlarınızda neler yaparsınız?

Erken başlanan güne bayılırım, önce bunu söyleyeyim. Hatta günün ilk ışıklarında tempolu açık hava yürüyüşü beni çok motive eder. Sonra duş, hafif bir kahvaltı ve yarım saatlik kısacık bir uyku molası. Sonrasında evimde vakit geçirmeyi seviyorum. Şömineyi yakıp biraz bahçeyle ilgilenebilirim. Gün içinde köpeğimi dolaştırmaya mutlaka çıkarım. Yakın dostlarımla birer fincan kahve derken gün benzer şekilde akar gider.

