Trend Galeri Trend Magazin 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol'dan gelmişti. Mihre Çelikkol, "Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı. Mihre Çelikkol ile boşanacağı haberleri hatırlatılan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, "Çocuğun yanında o işlerden hiç konuşmayalım" karşılığını verdi. "Evleri ayırdınız mı?" sorusunu ise "Öyle şey olur mu arkadaşlar?" şeklinde yanıtladı.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 26.03.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 07:34
’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hakan Gümüşoğlu rolüyle izleyici karşısına çıkan İbrahim Çelikkol, önceki gün oğlu Ali ile birlikte menajerlik şirketine gitti. Tek kolundaki askı dikkat çeken Çelikkol, "Omuzda kas ezilmesi vardı, spor yaparken oldu. Biraz böyle kalacak, ciddi bir sorun yok" dedi.

’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Kolundaki sıkıntıya rağmen oğlunu kucağından indirmeyen oyuncu, 2017 yılında evlendiği Mihre Mutlu ile boşanacağı ve evleri ayırdığı yönünde çıkan haberlere "Maalesef yazılıyor bunlar, çocuğun yanında konuşmayalım. Öyle ev ayırma falan yok, olur mu öyle bir şey" dedi.

’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Bu sezon atv'de yayınlanan 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisine katılan İbrahim Çelikkol, hayatındaki seçimleri ve doğayla ilişkisini Esquire dergisine anlattı.
Dizinin dördüncü sezonuna üçüncü başkarakter olarak girerken endişelendiğiniz oldu mu? Sizi bu projeye çeken neydi?
Benim için başkarakter; senaryoya ve dizinin içindeki bütün karakterlere can veren yapım, onları yaşatan yönetmen ve var olan ekiptir. Endişe hayatın içindeki heyecandır. Neler yaşayacağını tahmin etmektense ne yapabileceğini görmek asıl olandır.

’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

SOKAKTA BÜYÜDÜM

Modelliğe ve oyunculuğa başlama hikayeniz 'keşfedilme' ile başlıyor. Siz bu tesadüfler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sizce de hayat tesadüflerden ibaret değil mi? Ki tesadüf dediğiniz gerçeğin ta kendisi aslında. Öyle ki sizi hayatın içine sokuyor ve orada tutunmanız için size bir şans veriyor. Benim yaşadığım hissiyatsa sanırım arkamdaki babam, annelerimizin duası ve kalbim oldu.
Mutlu bir anınızı sorsam, çocukluktan hangi kare gelir aklınıza?
Ben çocukluğumla ve büyüdüğüm yerle ilgili hâlâ kendimi çok şanslı hissediyorum. Tamamen gerçek, hayatla, insanlarla iç içe bir çocukluktu benimki. Sokakta büyüdüm diyebiliriz. Bozuk paraları dizip kule yapardık, lunaparka giderdik, kayığa binerdik; yani neşeyle geçen bir çocukluk var hafızamda.

’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

Basketboldan vazgeçmek, modellikten vazgeçmek, hatta bir dönem oyunculuktan vazgeçmek... Bu kararlardan pişmanlık duyduğunuz oldu mu?
Günün sonunda, tercihlerim doğru ya da yanlış olsun, hiçbir zaman pişmanlık duymadım. Benim algıma göre hayat tamamen deneyimlerden ibaret. Tercihlerimizin değişmesi de bizi daha farklı deneyimlere yönlendiriyor ve sonuca baktığımızda bu ruhumuzun zenginliğini ortaya koyuyor. Basketbolun hayatımdan çıkmasından bahsedecek olursak, bu koşullar sonucu bir mecburiyetti aslında ama yine de bugün baktığımda hiç pişman değilim.

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