’Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşanıyor mu? Ayrılık iddialarına yanıt verdi!

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol ile eşi Mihre Çelikkol'un geçtiğimiz Haziran ayında aralarının kötü olduğu, boşanacakları konuşulmuştu. Mihre Çelikol'un, eşiyle çekilmiş fotoğraflarından bazılarını Instagram'dan kaldırması da bu dedikoduları tetiklemişti. Ayrılık itirafı ise Mihre Çelikkol'dan gelmişti. Mihre Çelikkol, "Evet böyle bir aşamadayız. Ama henüz resmiyete dökülmüş bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı. Mihre Çelikkol ile boşanacağı haberleri hatırlatılan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, "Çocuğun yanında o işlerden hiç konuşmayalım" karşılığını verdi. "Evleri ayırdınız mı?" sorusunu ise "Öyle şey olur mu arkadaşlar?" şeklinde yanıtladı.