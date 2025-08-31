Trend
Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözdesiydi! 64 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali herkesi şoke etti: Tanımak neredeyse imkansız...
80'lerin Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, yılların izleriyle bambaşka bir hale geldi. Güzelliğiyle dönemin gözdesi olan Parman'ı şimdi tanımak neredeyse imkansız...
Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 07:56