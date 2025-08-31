Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözdesiydi! 64 yaşındaki Sevtap Parman’ın son hali herkesi şoke etti: Tanımak neredeyse imkansız...

Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu. Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.