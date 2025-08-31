Trend Galeri Trend Magazin Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözdesiydi! 64 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali herkesi şoke etti: Tanımak neredeyse imkansız...

Bir zamanlar Yeşilçam’ın gözdesiydi! 64 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali herkesi şoke etti: Tanımak neredeyse imkansız...

80'lerin Yeşilçam yıldızı Sevtap Parman, yılların izleriyle bambaşka bir hale geldi. Güzelliğiyle dönemin gözdesi olan Parman'ı şimdi tanımak neredeyse imkansız...

Giriş Tarihi: 31.08.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 07:56
Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına geçen ve oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak konusu oldu. Bir dönem Yeşilçam'ın zirvesinde olan Sevtap Parman şimdi ne yapıyor? Yeşilçam oyuncularının son halleri görenleri şoke etti.

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman'a da yıllar acımadı... Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın son hali olay oldu.

Sevtap Parman, Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu.

Aktif olduğu dönemlerde verdiği cesur pozlarla, oynadığı filmlerde sınır tanımayan sahneleriyle hep gündemdeydi. İşte Yeşilçam'ın güzel yıldızı Sevtap Parman'ın son hali...

63 yaşında olan Sevtap Parman sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor.

Estetik yaptırdığı görülen eskilerin ünlü yıldızının "son hali" olarak paylaştığı görüntü ise photoshoplu olduğu için, takipçileri tarafından 'yanıltıcı' diye eleştirildi.

Yaşı ilerledikçe gündemden düşen ve diğer Yeşilçam yıldızları gibi kabuğuna çekilen Sevtap Parman'ın yüzündeki çizgilerde derinleşmeye başladı.

64 yaşındaki Sevtap Parman'ın son hali görenlere "Yıllar ona da acımamış" dedirtti.

İşte Sevtap Parman'ın son hali!

İşte Sevtap Parman'ın son hali!

HİÇ YAŞLANMIYOR

Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor.

Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliği ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Yeşilçam'ın güzel gülüşlü kadınları arasında ilk sıralarda gösterilen oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yıllar geçse de güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllar önce setlere veda eden Bubikoğlu, hayranlarıyla iletişimini sosyal medya hesabı üzerinden kuruyor.

Usta oyuncu, artık tüm zamanını ailesine ve kendisine ayırmayı tercih ediyor.

Son dönemde karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Gülşen Bubikoğlu çizimlerini hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmiyor.

Geçtiğimiz Aralık ayında 69 yaşına basan Gülşen Bubikoğlu aynı zamanda bir anneanne.

Zamanının çoğunu torunu Ali Mavi ile geçiren Gülşen Bubikoğlu, ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi.

1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi.

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile Türker İnanoğlu'nun ilk eşi Filiz Akın'dan olan oğlu İlker İnanoğlu da üvey kardeşler...

Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih ediyor.