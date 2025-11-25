Trend
Bir zamanların çocuk yıldızı Belemir Temizsoy şaşırttı! Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si artık adeta başka biri!
Bir döneme damgasını vuran ve kadrosunda Alişan, Çağla Şıkel, Melek Baykal gibi ünlü isimleri buluşturan Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren çocuk oyuncu Belemir Temizsoy, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 25.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:09