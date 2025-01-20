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'Biri Bizi Gözetliyor'un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... '02 Melih'in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı andan itibaren izleyiciyi ekran karşısına kitleyen yarışma programı Biri Bizi Gözetliyor, başladığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Birbirinden farklı yarışmacıların aynı evde kaldığı ve çalışarak para kazandığı bu yarışma, birçok skandala ev sahipliği yapmıştı. Eğlenceli ve bir o kadar da kaos dolu bu program bittikten sonra, yarışmada yıldızı parlayan aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılıkla uğraşan BBG 02 Melih'in son hali merak edildi. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği!

Giriş Tarihi: 20.01.2025 16:09 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 16:10
’Biri Bizi Gözetliyor’un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... ’02 Melih’in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

BBG evi şampiyonu 02 Melih şimdi ne yapıyor? Şöhreti balon misali çabuk sönen, bir zamanların ünlü isimleri yıllar sonra ortaya çıkınca sosyal medyanın gündemine oturuyor. Bu isimlerden sonuncusu Biri Bizi Gözetliyor ile tanınan Melih Değirmenci oldu. BBG Melih aradan geçen yıllarda öyle bir değişti ki görenler "Yok artık" demeden edemedi...

’Biri Bizi Gözetliyor’un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... ’02 Melih’in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

2001 yılında yayınlanmaya başlayan Biri Bizi Gözetliyor kısaca BBG yarışması Türk Televizyon tarihinin en ilginçlerindendi. Yarışmacıların çalışarak para kazandıkları ve aynı evde yaşayarak günü geçirdikleri BBG bir sürü skandala da sahne olmuştu ve izlenme rekorları kırmıştı.

’Biri Bizi Gözetliyor’un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... ’02 Melih’in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği...

’Biri Bizi Gözetliyor’un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... ’02 Melih’in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin saçı sakalı ağardı...

’Biri Bizi Gözetliyor’un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... ’02 Melih’in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

"Biri hala bizi gözetliyor mu?"

Katıldığı davette gazetecilerden kaçamayan Değirmenci, muhabirin "Biri hala bizi gözetliyor mu?" sorusuna karşılık "Artık bitti bitti, aradan 20 seneden fazla geçti" cevabını verdi.

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