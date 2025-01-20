Trend Galeri Trend Magazin 'Biri Bizi Gözetliyor'un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... '02 Melih'in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

'Biri Bizi Gözetliyor'un en yakışıklısıydı! 22 yıl ondan çok şey aldı... '02 Melih'in şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyor!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı andan itibaren izleyiciyi ekran karşısına kitleyen yarışma programı Biri Bizi Gözetliyor, başladığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Birbirinden farklı yarışmacıların aynı evde kaldığı ve çalışarak para kazandığı bu yarışma, birçok skandala ev sahipliği yapmıştı. Eğlenceli ve bir o kadar da kaos dolu bu program bittikten sonra, yarışmada yıldızı parlayan aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılıkla uğraşan BBG 02 Melih'in son hali merak edildi. İşte BBG Melih'in değişimi ve şimdiki mesleği!