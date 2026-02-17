Trend Galeri Trend Magazin Biri İtalya biri İstanbul! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor mu? Çok konuşulan "çifte düğün" bombası!

Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan oyuncu Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın evlilik kararı aldığı öne sürüldü. Sosyete kulislerinde yayılan iddiaya göre ünlü çift; biri İtalya'da diğeri İstanbul'da olmak üzere çifte düğün yapmaya hazırlanıyor.

Cemiyet ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan ilişkinin, bu yaz nikah masasına taşınacağı konuşuluyor.

Takvim'in haberine göre çift, ilk töreni İtalya'nın meşhur kasabası Portofino'da, yaklaşık 200 kişilik çok özel bir davetli grubuyla gerçekleştirecek.

İKİNCİ DURAK İSTANBUL

İddialara göre kutlamalar İtalya ile sınırlı kalmayacak. Portofino'daki romantik törenin ardından, İstanbul'da cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirecek geniş katılımlı bir düğün davetinin daha organize edileceği söyleniyor.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Aşklarını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve geçtiğimiz aylarda aile onayıyla ilişkilerini pekiştiren ikiliden henüz resmi bir doğrulama gelmedi. Ancak magazin dünyası, bu iddiaların ardından çiftin yapacağı açıklamaya kilitlenmiş durumda.

Ekranların güzel ve başarılı oyuncularından olan Esra Bilgiç, özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine geliyor. 2 yıldır DJ Faruk Sabancı ile dolu dizgin aşk yaşayan Bilgiç, mutlu anlarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Gezmeyi de oldukça seven çift, yaptıkları seyahatlerle de takipçilerinin ilgi odağı oluyor.

Geçtiğimiz yıl Fas ve İtalya'ya tatile giden Sabancı ve Bilgiç, romantik kareleriyle adlarından söz ettirmişti.

İSVİÇRE'YE ÇEVİRDİ!

Ünlü çiftin sonrotası, kış severlerin uğrak yeri olan İsviçre olmuştu.

Karın tadını doyasıya çıkan ünlü çiftten Esra Bilgiç, o anları Instagram hesabından paylaştı. İkilini romantik ve bir o kadar eğlenceli karesi sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Öte yandan özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç hakkında geçen günlerde pek bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun memleketinin aslen Ankara olduğu öğrenildi!

PEKİ YEŞİLÇAM'IN 'SİYAH İNCİSİ'NİN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan Süt Kardeşler, yayınlandığı her dönemde izleyiciden büyük ilgi gördü ve yıllar geçse de popülerliğini korudu.

Ertem Eğilmez'in, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabani adlı romanından sinemaya uyarladığı filmde, Ramazan ile Şaban'ın başlarından geçen eğlenceli olaylar konu ediliyordu.

Filmde öne çıkan ve izleyicinin ilgisini çeken karakterlerden biri de Yasemin oldu.

Filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterine gönül veren Yasemin'i, merhum oyuncu Yasemin Esmergül canlandırmıştı.

PEKİ ASLEN NERELİ?
Yasemin Esmergül, koyu ten rengi nedeniyle uzun yıllar Afro-Türk sanılsa da, gerçekte İzmir doğumlu olduğu ortaya çıktı.

Usta oyuncu, 19 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da 88 yaşındayken hayata veda etti.

Yeşilçam'ın "Siyah İncisi" Yasemin Esmergül'ün kökeni konuşulurken, şimdi gözler Türk rock müziğinin yıldız ismi Teoman'a çevrildi.

Kimi zaman samimi, kimi zaman sert ve sivri bulunan yorumlarıyla dikkat çeken ünlü isim, müzik kariyerinin yanı sıra kişiliğiyle de her dönem konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Teoman'ın aynı zamanda röportajlarında lafını sakınmayan tavrı, açık sözlülüğüyle de oldukça konuşuluyor.

Ünlü sanatçının sivri dili ve net tavırlarının ardında yatan nedenler de bu noktada merak konusu oldu...

Meğer usta sanatçı dobralığını ve açık sözlülüğünü memleketinden almış!

Lafını sakınmayan ve açık sözlü halleriyle tanınan Karadenizliler arasında Teoman'ın da yer aldığı ortaya çıktı. Yıllardır İstanbul'da yaşayan ünlü sanatçının aslında Giresunlu olduğu gerçeği, kısa sürede gündem yarattı.

BİR BAŞKA BAŞARILI MÜZİSYENİN KÖKENLERİ DE BİR HAYLİ ŞAŞIRTTI...

Son dönemin başarılı ve güçlü sesli isimlerinden Simge Sağın, hem müzik kariyeri hem de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Uzun yıllardır çıkardığı hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı, sahne performansı ve yorum gücüyle Türk pop müziğinin öne çıkan isimleri arasında yer alıyor.