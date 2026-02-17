Biri İtalya biri İstanbul! Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı evleniyor mu? Çok konuşulan "çifte düğün" bombası!

Cemiyet ve magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden olan Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz aylarda ailelerin bir araya gelmesiyle ciddiyet kazanan ilişkinin, bu yaz nikah masasına taşınacağı konuşuluyor.