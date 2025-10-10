Trend Galeri Trend Magazin Biz onu 'Afrodit' olarak tanımıştık! Gerçek bambaşkaymış: Banu Alkan'ın asıl ismini duyan şoke oluyor

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündemini süsleyen ve "Afrodit" lakabıyla hafızalara kazınan Banu Alkan'ın gerçek ismini biliyor muydunuz? Meğer gerçek bambaşkaymış...

Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:12 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:14
Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde Sancak kökenli br babanın beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi ile birlikte 1966 yılının Aralık ayında Balıkesir ilinin Edremit ilçesine göç etti.

Daha sonra İstanbul'a taşınan Alkan, Kartal'da ikamet etmeye başladı ve çocukluğunun büyük bir bölümünü burada geçirdi.

Kartal Maltepe Lisesi'nde eğitimine başlayan Alkan, lise 2.sınıfa eğitimini yarıda bıraktı.

Çocukluk hayallerinden biri olan mankenlik için 1970 yılında ilk adımları atan Alkan, mankenliğin yanı sıra 1989 yılına kadar "Taksi Şoförü", "Ağla Gözlerim" gibi birçok projede yer aldı. Daha sonra 2001 yılına kadar ekranlardan uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih etti.

Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Banu Alkan'ın gerçek ismi ise merak konusu oldu.

Hırvastistan'dan sonra Türkiye'ye göçerek Türk vatandaşı olan Banu Alkan, ilk olarak soyadını değiştirerek Alkan soyadını aldı ve Hırvatça "yaban gülü" anlamına gelen Remka ismini, önce Yaprak sonra da Banu olarak değiştirdi.

Hafızalara "Afrodit" olarak kazınan Banu Alkan'ın gerçek ismi Liz Remka Rebronja!

Böylece asıl ismi olan Liz Remka Rebronja'yı bırakarak Banu Alkan kimliği ile hayatımıza girdi.

Sizler için ünlülerin gerçek isimlerini derledik...

ÜNLÜ ŞARKICI ZARA'NIN GERÇEK İSMİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Ünlü şarkıcı Zara, yıllar içinde hem sesi hem de imajıyla adından sıkça söz ettirdi. Ancak son dönemdeki değişimi hayranlarını adeta şaşkına çevirdi. Özellikle verdiği kilolar sayesinde bambaşka bir görünüme kavuşan sanatçının, gündemdeki değişimiyle ilgili yeni bir gerçek ortaya çıktı.

Zara, sosyal medyada paylaştığı son fotoğraflarında hem fit görüntüsü hem de tarzıyla beğeni topladı. Sanatçının sağlıklı yaşam ve spor rutinine bağlı olarak gerçekleştirdiği kilo kaybı, onun bambaşka bir imaj kazanmasına yardımcı oldu.

Hayranları, Zara'nın hem müzik kariyerindeki başarısını hem de yaşam tarzındaki değişimi takdirle karşılıyor. Ünlü isim, verdiği kiloların yanı sıra enerjik ve pozitif duruşuyla da dikkat çekiyor.

Ancak ünlü sanatçı hakkında bir gerçek daha hayranlarını şaşırttı.

Uzun yıllardır sahnelerde sergilediği performanslarla tanınan Zara'nın, aslında sahne adıyla bilindiği, gerçek isminin ise Neşe Zara Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

SİBEL CAN'IN GERÇEK İSMİ DUYANLARI ŞOKE ETTİ!

Arabeskten fantezi müziğe, Türk sanat müziğinden popa kadar uzanan geniş repertuvarı ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Sibel Can da müzik dünyasının en güçlü kadın vokallerinden biri olarak anılıyor.

Ancak sanatçının kariyerine başladığı yıllarda aldığı sahne isminin aslında kendi nüfus kayıtlarında yer alan isimle aynı olmadığını çok az kişi biliyor. Ünlü sanatçının kimliğinde yazan tam adı, Sibel Cangüre. Yani, "Can" soyadı aslında gerçek soyadı değil, yıllar içinde daha akılda kalıcı ve sahneye uygun olsun diye tercih edilen bir isim.

Sibel Can, bu tercihi sayesinde hem kolay hatırlanan hem de etkileyici bir sahne kimliği kazanmış oldu.

Ünlüler dünyasının önde gelen pek çok ismi şöhreti yakalamadan önce isimlerini değiştirmeyi tercih ettiler.

Ünlü popçu Yalın'ın asıl isminin Hüseyin Yalın olduğunu biliyor muydunuz? İşte diğer ismini değiştiren ünlü isimler...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

İBRAHİM TATLISES: İBRAHİM TATLI

ERHAN GÜLERYÜZ: SAMİM ERHAN GÜLERYÜZ

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT