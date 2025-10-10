Trend
Galeri
Trend Magazin
Biz onu 'Afrodit' olarak tanımıştık! Gerçek bambaşkaymış: Banu Alkan'ın asıl ismini duyan şoke oluyor
Biz onu 'Afrodit' olarak tanımıştık! Gerçek bambaşkaymış: Banu Alkan'ın asıl ismini duyan şoke oluyor
Sosyal medyada yaptığı paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık magazin gündemini süsleyen ve "Afrodit" lakabıyla hafızalara kazınan Banu Alkan'ın gerçek ismini biliyor muydunuz? Meğer gerçek bambaşkaymış...
Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 15:14